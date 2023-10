Educação e aprendizagem significativa: a importância de experiências diferenciadas

Jamais muda a essência de um Sistema de Educação Corporativa. É a formação de pessoas sempre pautada pelas competências estratégicas requeridas pela empresa. Com base nestas competências identificam-se as competências individuais requeridas nos colaboradores, e a partir daí serão concebidas e desenhadas as soluções concretas de aprendizagem. Ao longo do tempo, observa-se há uma evolução e ampliação dos formatos e das metodologias de entrega dessas soluções.

Com o objetivo de contribuir com tais reflexões, a 6ª Pesquisa Nacional de Práticas e Resultados da Educação Corporativa, a ser realizada em 2024 pela equipe de pesquisadores da FIA Business School sob minha coordenação, pretende oferecer um panorama nacional sobre a Educação Corporativa bem como identificar não só tais inovações, como também as políticas e práticas vigentes nas organizações atuantes no Brasil, e dá continuidade às pesquisas conduzidas trienalmente em 2009, 2012, 2015, 2018 e 2021.

Dentre os vários tópicos da pesquisa, abordamos as metodologias de aprendizagem utilizadas pelas empresas. As metodologias de ensino-aprendizagem são ferramentas para gerenciar os objetivos das soluções de aprendizagem. Segundo Rabin (2014), o modelo de aprendizagem 70:20:10 sugere que líderes aprendam por meio de três grupos de experiência: tarefas desafiadoras e experiências no trabalho (70%); desenvolvimento de relacionamentos e conexões (20%) e cursos e treinamentos formais (10%). Essa metodologia surgiu a partir de pesquisas realizadas pelo Center for Creative Leadership sobre a forma como os líderes aprendem. Para Rabin (2014), a aprendizagem do líder compreende 90% de aprendizagem não-formal (que corresponde à soma de 70% e 20%) e somente 10% de aprendizagem formal. Mas esta nunca poderá deixar de existir, pois sem uma boa matriz de formação dada pela aprendizagem formal, a aprendizagem não-formal simplesmente não funciona.

Desta forma, na última edição da pesquisa em 2021, as metodologias de aprendizagem foram agrupadas em três categorias: metodologia por meio de aprendizagem formal, de relacionamentos e de experiências. No tocante à aprendizagem formal, destacaram-se as seguintes metodologias: cursos a distância ou videoaulas, palestras e seminários, casos de ensino ou exercícios práticos e aulas expositivas ou cursos tradicionais. Com relação à aprendizagem por relacionamentos, evidenciaram-se: discussão ou trabalho em grupos, feedback e fóruns de discussão. No que diz respeito à aprendizagem por meio de experiências, as metodologias mais citadas foram: elaboração e implementação de projetos no cotidiano de trabalho, desafios ou resolução de problemas e shadowing, que é a aprendizagem lado a lado. Dos meus tempos de bancária, recordo-me que era assim que se concluía a formação de um caixa de banco.

Levando em consideração tais resultados e atendendo à demanda de várias organizações, decidimos então enveredar para uma iniciativa inovadora, proporcionando um mix das três abordagens aos participantes: experiências, conexões e palestras. Surgiu assim a proposta da Expedição Nacional de Educação Corporativa, que foi realizada em São Paulo, de 21 a 25 de agosto de 2023.

O objetivo principal era justamente proporcionar uma experiência diferenciada de aprendizagem, visitando Universidades Corporativas de referência, para estimular prática, reflexão crítica, capacidade de análise e compreensão de modelos de organização e de operação de sistemas de educação corporativa.

Começamos com uma integração dos participantes e uma palestra sobre “Educação Corporativa Desafios e Perspectivas” nas instalações da FIA Business School.

Com o apoio fundamental de empresas parceiras cujo acolhimento foi excepcional, foram visitadas cinco Universidades Corporativas das seguintes empresas: Arcos Dorados, Bradesco, Hospital Israelita Albert Einstein, Natura & CO e Azul Linhas Aéreas.

Iniciamos com o Open Day na Hamburger University. Também realizamos o programa “Portas Abertas” visitando um restaurante modelo. Finalizamos o dia com um bate papo sobre Diversidade & Inclusão.

O dia seguinte foi totalmente dedicado à UNIBRAD, a Universidade Corporativa do Bradesco, que por sinal está com um espaço novo e muito lindo totalmente dedicado à aprendizagem organizacional. Lá tivemos atividades e debates sobre cultura de aprendizagem e o papel fundamental das lideranças, além de conhecer com detalhe toda a origem, evolução e desafios para o futuro da UNIBRAD.

Na manhã do terceiro dia da expedição visitamos o Centro de Ensino e Pesquisa Albert Einstein. Participamos de atividades no Centro de Simulação Realística, tivemos apresentação do case Educação Corporativa Einstein, e depois visitamos as espetaculares instalações do Centro de Ensino e Pesquisa Albert Einstein – Campus Cecília e Abram Szajman.

À tarde, surpresa! Nada de Universidades Corporativas. Com o objetivo de destacar a importância das humanidades e de ampliação de repertório cultural na formação de pessoas, realizamos uma visita guiada à exposição “B.B. King: Um Mundo Melhor em Algum Lugar”, no MIS-SP. A exposição não trata apenas da vida do músico; é também uma magnífica retrospectiva sobre direitos humanos, diversidade e inclusão. E como atualmente este é um tema que está na agenda de todas as empresas, oferecemos na sequência uma palestra e bate-papo sobre Diversidade & Inclusão com o professor Sergio Nery.

O quarto dia foi dedicado à Natura & Co. Primeiro no coração da marca em Cajamar, onde tivemos uma experiência imersiva na Casa de Perfumaria do Brasil da Natura. O espaço é um convite para uma imersão multissensorial, um misto de laboratório de alquimia, biblioteca de cheiros e mostra interativa e audiovisual. Uma verdadeira aula sobre aromas e fragrâncias, demonstrando a dificuldade de se preparar um perfumista.

Também foram feitas apresentações sobre Natura &Co, a Dinâmica de Produtos de suas 3 marcas (Natura, Avon e The Body Shop), e claro, sobre seu Ecossistema de Aprendizagem. Depois do almoço seguimos para o NASP – Núcleo Administrativo da marca em São Paulo, com atividades práticas e discussões riquíssimas sobre Inovação.

Tudo nessa empresa, edifícios, arquitetura, obras de arte, pinturas e fotos nos remetem à preocupação com meio ambiente, sustentabilidade e inclusão. São os artefatos visíveis da sua cultura, como diria Edgar Schein.

E para encerrar com chave-de-ouro, no último dia fomos à UNIAZUL, universidade corporativa da Azul Linhas Aéreas, onde fomos recepcionados com atendimento de excelência, conhecendo as instalações, simuladores etc. Depois tivemos o privilégio de ter uma conversa com seu CEO, John Rodgerson, que enfatizou em sua fala a sua preocupação, entre outros aspectos, com segurança e com o cliente, destacando ter a Azul uma Cultura Centrada no Cliente. Também fomos contemplados com uma apresentação esclarecedora com a liderança de Pessoas, pautando sobre suas estratégias de gestão de pessoas e de aprendizagem para levar a prática os valores da cultura organizacional. Depois do almoço fomos visitar o Hangar. Que experiência!

Gostaria de terminar esta coluna relatando uma experiência que eu tive dias atrás, voltando de Brasília para São Paulo, num voo da Azul. Pois bem, tive oportunidade de presenciar algo que eu jamais imaginaria. John, o CEO da Azul Linhas Aéreas, embarcou no mesmo voo. Até aí, nada demais. Só que depois de o voo decolar, ele se apresentou aos passageiros. Gesto muito simpático, mas também nada demais…se em seguida ele não fosse de poltrona em poltrona, cumprimentando cada passageiro. E não parou por aí. Na hora de servir o lanche, lá estava ele oferecendo batatinhas, doces de goiabinha e balinhas aos passageiros. Virei sua fã de carteirinha!!! Parabéns!!! Liderar é dar exemplo! Educar é dar exemplo! E o seu foi maravilhoso! Foi cultura na prática!

As avaliações e comentários dos participantes reforçaram que acertamos na decisão deste projeto e principalmente no formato e na escolha das empresas parceiras, pois elas e suas equipes foram responsáveis pelo sucesso da expedição. Eternos agradecimentos e até a próxima!

*É Doutora em Administração pela Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade da USP e Especialista em Educação Corporativa. É Professora do Mestrado Profissional e Coordenadora da Pós-Graduação em Gestão da Educação Corporativa, na FIA Business School.

