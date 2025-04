Opinião | Burocracia estatal prejudica a contratação de jovens aprendizes

O programa Jovem Aprendiz tem sido uma política pública importante para inserir jovens no mercado de trabalho, especialmente os de baixa renda. Ao conectar empresas com estudantes em busca do primeiro emprego, a iniciativa cumpre um papel fundamental: impulsionar o desenvolvimento profissional do jovem, garantir a continuidade da frequência escolar e combater o trabalho infantil.

PUBLICIDADE Por lei, empresas com sete trabalhadores ou mais são obrigadas a contratar entre 5% e 15% de aprendizes do seu quadro de funcionários. Se todas cumprissem o mínimo exigido, o Brasil poderia ultrapassar a marca de 1 milhão de jovens aprendizes. Se considerássemos o teto da cota, esse número ultrapassaria os 3 milhões. No entanto, segundo dados do Ministério do Trabalho e Emprego (MTE), o programa hoje conta com apenas 647 mil participantes – um número muito aquém do potencial. O modelo atual prevê que o aprendiz trabalhe quatro dias na empresa e dedique um dia à capacitação teórica. Em 2023, 69% dos cursos teóricos aprovados pelo governo eram na modalidade EAD (ensino à distância), e 31% presenciais. No entanto, com a nova Portaria MTE Nº 3.872/23, que entrou em vigor em fevereiro deste ano, o formato EAD praticamente desapareceu – salvo em casos excepcionais – obrigando, a partir de agora, os cursos a serem presenciais.

Uma mudança drástica e unilateral, feita sem diálogo com as empresas e as entidades formadoras, responsáveis por organizar e colocar o programa em prática.

Foto: industrieblick - stock.adobe.com

As críticas são muitas, e com razão. Em vigor desde a pandemia, a possibilidade de capacitar os jovens aprendizes remotamente vinha dando certo. O tempo que sobrava antes e depois da capacitação dos jovens era usado para estudo e ter mais qualidade de vida.

A economia com transporte e alimentação também complementava a renda de casa - lembrando que a maioria são jovens em vulnerabilidade social.

Para empresas que têm unidades em diferentes cidades e estados, por exemplo, muitas vezes distantes dos grandes centros urbanos, a mudança obrigará os aprendizes a frequentar cursos em instituições formadoras diferentes, o que pode trazer assimetria de aprendizagem entre eles e uma logística absurdamente mais cara e complexa.

O governo justifica a mudança com o argumento de que o ensino presencial melhoraria a qualidade dos cursos. Mas essa lógica é rasa. A qualidade não depende do formato – há relatos de cursos presenciais ministrados em condições insalubres.

Além disso, o EAD tem sido uma alternativa viável para jovens que precisam equilibrar trabalho e compromissos escolares. Em vez de eliminar uma modalidade que tem funcionado e aplicar a obrigatoriedade do presencial, seria mais adequado fortalecer a fiscalização.

Atualmente, a inspeção dos cursos já é feita por auditores do Ministério do Trabalho, que avaliam carga horária, estrutura e conteúdo programático.

Na prática, a portaria impõe uma estrutura operacional muito mais cara para as entidades formadoras. Manter operações presenciais em várias cidades significa custos com aluguel, contratação de equipes e burocracias adicionais, como a necessidade de abertura de um CNPJ exclusivo em cada localidade em que os cursos presenciais são oferecidos. Quem vai pagar essa conta? As empresas contratantes de aprendizes. E, num cenário onde já existem desafios para cumprir a cota de aprendizes, essa imposição dificulta ainda mais a inserção desses jovens no mercado de trabalho. O ensino digital já é amplamente adotado em treinamentos corporativos, qualificação profissional e ensino superior. No entanto, o governo parece viver em um mundo à parte, priorizando o presencial e o analógico.

A nova regra obriga as companhias que têm operações em diferentes localidades a lidarem com múltiplas entidades formadoras, cada uma delas com diferentes exigências, preços, metodologias e formas de gerenciar o Programa. O resultado? Camadas de complexidade em uma política social extremamente sensível e relevante.

No fim das contas, a medida, que supostamente deveria favorecer os jovens, pode acabar surtindo o efeito oposto: desencorajar as empresas a contratar aprendizes, por conta da burocracia e custos extras.

Em vez de estimular a ampliação das vagas, o governo cria mais um entrave. Se o objetivo é realmente incluir mais jovens no mercado de trabalho, é preciso incentivar a ampliação do programa, não criar dispositivos que o tornam mais burocrático e oneroso para as empresas contratantes.

O que se vê aqui é o oposto: uma decisão que pressiona empresas, entidades formadoras e, inclusive, os próprios jovens que tanto se beneficiam da oportunidade do primeiro emprego.