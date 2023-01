Kobra, da periferia de São Paulo para o mundo

Em 2022, a 46ª Mostra Internacional de Cinema em São Paulo voltou às salas da capital paulista de forma totalmente presencial. Entre os dias 20 de outubro e 2 de novembro, foram exibidos 233 títulos de 60 países. A seleção fez um apanhado do que o cinema contemporâneo mundial tem produzido, além de apresentar novas tendências, temáticas, narrativas e estéticas.

O muralista paulistano Carlos Eduardo Fernandes, conhecido internacionalmente como Eduardo Kobra, criou a imagem de divulgação da 46ª Mostra: uma garota em meio à cidade de São Paulo. A arte recebeu o título "Volte a Sonhar" e faz uma referência ao filme A Viagem à Lua, de George Méliés, realizado em 1902. Ele também participou do evento através do documentário de Lina Chamie, Kobra Autorretrato.

De meu lado, finalmente, voltei a frequentar a Mostra Internacional de Cinema, dentro do possível que minha agenda profissional permitiu. Vi muitos filmes excepcionais. Mas aqui, falo do documentário sobre Kobra. A minha admiração pelo seu trabalho já era enorme. Mas foi ampliada depois do filme.

Daí meus comentários sobre sua trajetória e evolução de carreira, pois pode ser um alento para muitas pessoas, visto que o filme se comunica com crianças e jovens que vivem na periferia de São Paulo e que, de certa forma, tenham uma história semelhante à dele.

Eduardo Kobra em estúdio na Vila Madalena.

Nascido em 1975 no Jardim Martinica, bairro pobre da zona sul paulistana, o artista tornou-se um dos mais reconhecidos muralistas da atualidade, com obras em cinco continentes. Seus caminhos não foram nada fáceis, muitas vezes penosos.

Kobra começou a desenhar em muros na clandestinidade, como pichador, ainda durante a adolescência. O gosto pela espontânea arte de rua já era visível no adolescente, que colecionava advertências por intervenções não autorizadas na escola e chegou a ser detido três vezes por crime ambiental - justamente por conta do uso irregular de sprays em muros das redondezas.

Não compreendido pelos pais, que não viam futuro no garoto, acabou sendo expulso de casa. E foi expulso da escola. Não foram exatamente ocorrências que sinalizariam um futuro promissor. Mas o sucesso veio; nada fácil, mas incontestável.

Por isso, foi impossível não me lembrar das palavras de Paul Tough, jornalista americano especializado em educação: "Se você quiser que seus filhos sejam bem-sucedidos, tem que deixá-los fracassar um pouco".

Assegura que elogios fáceis criam pessoas fracas; o essencial é o suporte emocional no fracasso, para que consigam transformá-lo em oportunidade de crescimento e de superação. Só assim as crianças e jovens desenvolvem garra, ou grit, como ele diz. E acrescenta: para uma educação de sucesso, curiosidade e determinação podem ser mais importantes do que a inteligência acadêmica.

A carreira de Kobra é inspiradora, não só pelo sucesso mundial, mas por todo seu processo evolutivo, marcado por resiliência, curiosidade, aprendizagem contínua, sensibilidade, determinação, superação, humanismo, motivação, propósito, perseverança etc.

Foi expulso de casa, mas carregou os valores e os bons exemplos familiares. Muito da estética de seus murais foi inspirada no ofício de seu pai, que era tapeceiro e fazia capitonê em móveis estofados, trabalho em que a parte acolchoada é dividida em quadrados ou losangos marcados com pespontos ou botões.

Kobra enxergou a simplicidade e beleza deste trabalho e levou para a espontaneidade e leveza da arte de rua, o que sem dúvida contribuiu para a valorização do grafite como arte.

Após sair da casa dos pais, para garantir sua sobrevivência, começou nos anos 1990 fazendo cartazes, pintando cenários de brinquedos e criando imagens decorativas para eventos naquele que era o maior parque de diversões do Brasil. Era a primeira vez que ele ganhava dinheiro com suas imagens.

O trabalho foi bem-sucedido, tanto que lhe rendeu convites para atuar também em outras empresas e junto a agências de publicidade. Sua arte urbana começou a ganhar visibilidade na década seguinte. Em 2007, apareceu com destaque na mídia pela primeira vez por causa do projeto "Muro das Memórias", em que mergulhou no universo das fotos antigas de São Paulo e passou a reproduzi-las nas ruas em tons de sépia ou em preto e branco, apresentando um estilo de grafite diverso daquele que se espalhava pela cidade.

Obra de Kobra na Avenida 23 de Maio, em São Paulo.

Com imagens hiper-realistas, Kobra homenageia diversas personalidades artísticas e históricas brasileiras e internacionais. Suas obras também celebram os profissionais do cotidiano. Sempre muito envolvido com causas sociais, em 2015, Kobra dedicou-se ao projeto Realidade Aumentada, no qual pintou dez painéis com o intuito de chamar a atenção da população para problemas sociais.

Sempre no seu radar estão as questões de sustentabilidade: poluição, aquecimento global, desmatamento e ecologia. Tudo em suas obras remete a reflexões cruciais para o mundo contemporâneo. Kobra também se envolveu com a pintura tridimensional de street art, em 2009. Aprendizado de novas técnicas: mais evolução.

Em 2016, seu trabalho ganhou ainda mais notoriedade ao ser convidado a criar um mural para os Jogos Olímpicos do Rio. A obra, intitulada Etnias, logo se tornou o maior grafite já realizado no planeta, recorde que foi oficializado em agosto de 2016 pelo Guinness Book.

Entretanto, Kobra bateu seu próprio recorde em 2017, com a obra Cacau, na sede da empresa Cacau Show, que ocupa um paredão de 5.742 m² às margens da Rodovia Castello Branco, na Região Metropolitana de São Paulo.

Em 2022 concretizou seu grande sonho: um painel na entrada da sede da ONU, em Nova York. Sempre preocupado em passar mensagens, o mural representa um pai e uma filha segurando o planeta Terra. Segundo o artista, a ideia é mostrar a responsabilidade que nós temos, o que estamos fazendo com o planeta e como vamos entregá-lo para as próximas gerações.

Kobra inaugurou painel na sede da ONU, em Nova York.

Autodidata, o muralista admite que aprendeu e desenvolveu sua arte ao observar a obra de artistas que admira - o misterioso britânico Banksy, o mexicano Diego Rivera, e os norte-americanos Eric Grohe e Keith Haring. Tornou-se um obstinado pesquisador de imagens históricas. Ou seja, teve seus "líderes inspiradores".

Kobra tem uma trajetória única. Saiu da escola, mas os estudos nunca o abandonaram. Sempre dedicou tempo e estudos para aprimorar técnica e repertório até chegar à projeção internacional. Em mais de 30 anos de trabalho, passou por muitos obstáculos, mas superação e perseverança são suas marcas fortes. E orgulha-se em também mostrar de onde veio, dos percalços e como conquistou seu espaço.

Para mim, um dos trechos mais emocionantes do documentário Kobra Autorretrato é justamente quando, depois de todo sucesso obtido, ele retorna à escola na qual estudou, e da qual foi expulso, e com a meninada pinta o painel Educação Salva Vidas, e assim deixa seu legado para os estudantes.

A consciência sobre o poder da arte como instrumento de transformação social leva à criação, em 2021, do Instituto Kobra, voltado para jovens. Fundada e presidida pelo artista, a instituição parte de sua própria biografia para fundamentar a importância e o papel da arte e da cultura como agente transformador de vidas e realidades.

O instituto promove ações, prioritariamente em comunidades carentes, levando manifestações artísticas -- não só das artes plásticas e do grafite, mas também da música, do teatro, do cinema e da literatura -- àqueles que costumam ter menos acesso a museus e centros culturais.

Reproduzo a seguir algumas mensagens deixadas por Kobra para se obter sucesso na carreira:

"Fazer o que você ama, se ainda não sabe, não desista de descobrir. Muita curiosidade, aprendizado e superação, sempre! E trabalhe duro!"

Certamente, sua história de vida e trajetória profissional oferecem preciosas lições para todos. Uma inspiração para nossas vidas.

Que venha 2023, pleno de sonhos e de realizações!

*É Doutora em Administração pela Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade da USP e Especialista em Educação Corporativa. É Professora do Mestrado Profissional e Coordenadora da Pós-Graduação em Gestão da Educação Corporativa, na FIA Business School.