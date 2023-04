O que ChatGPT, DALL-E e metaverso têm a ver com o seu próximo emprego?

Você sabe explicar o que são e como funcionam as tecnologias ChatGPT, DALL-E e metaverso? Se você está procurando um emprego, é importante que tenha uma noção sobre como funciona cada uma delas. “Ah, Tiago, mas a minha área de atuação não tem nada a ver com esses assuntos”. Entendo, mas preciso fazer um alerta a você: pensar dessa maneira pode limitar as suas chances de ser aprovado em um processo seletivo. E vou explicar o porquê.

Com a transformação digital acelerada, nenhum segmento fica de fora desse movimento. A grande verdade é que não existem mais profissões que sejam 100% analógicas -- ou que estejam imunes aos impactos da tecnologia. E, antes que pense que estou exagerando, quero te lembrar que há três anos não fazíamos ideia que os caixas de autoatendimento se espalhariam tão rápido por supermercados, que o maior volume de entregas do pessoal dos Correios viria dos e-commerces com as chamadas entregas "same day" (mesmo dia) ou "next day" (dia seguinte) e que pagaríamos qualquer serviço por aproximação de celulares ou via Pix. A Cashless economy está aí e o Brasil já trabalha no projeto do Real Digital, versão digital da moeda brasileira.

O ChatGPT é um robô de bate-papo gratuito capaz de produzir texto e trazer informações sobre diversos assuntos. Foto: @emilianovittoriosi/unsplash

Mais do que nunca, o seu futuro profissional depende do quanto você se interessa por entender o que acontece ao redor e pela sede em manter seus conhecimentos atualizados. Já imaginou chegar numa empresa para concorrer a uma vaga de emprego e o recrutador falar que o processo será realizado por meio de uma tecnologia que você não faz a menor ideia do que seja?

Tenho certeza de que você não quer se ver nessa situação e de que essa não é a postura esperada pelo mercado de trabalho. Os recrutadores valorizam quem tem uma postura ativa e ávida perante novidades. Então, vamos aos conceitos de cada uma dessas tecnologias que estão em destaque mundo afora.

O metaverso é uma realidade virtual que simula o ambiente real. Existem vários metaversos, ou seja, diferentes ambientes que podemos acessar através do computador, celular ou, idealmente, com óculos de realidade virtual. Com eles, você pode criar avatares para fazer praticamente tudo o que faz na vida real, ou seja, realizar compras, assistir shows, conversar com as pessoas, jogar e até participar de entrevistas de emprego.

Hoje, além da Meta, há várias plataformas que oferecem a mesma imersão digital, entre elas, Decentraland e The Sandbox. O jogo virtual Roblox, que faz sucesso entre crianças e adolescentes, também é considerado um ambiente metaverso. Ele pode ser acessado via celular gratuitamente e dispensa o uso de acessórios, então, pode ser uma forma de você mergulhar um pouco nessa tecnologia.

Outra tecnologia que vale você conhecer e testar é o ChatGPT, criado pela empresa americana OpenAI. O ChatGPT é uma inteligência artificial generativa, ou seja, que recebe perguntas por escrito e responde em formato de texto ou com imagens, no caso do GPT-4.

Na prática, é como se fosse uma Alexa da Amazon, com um “quê” a mais de inteligência para, no lugar de apenas repetir respostas prontas, desenvolver novos textos. Chama-se “generativa” porque seu conhecimento evolui à medida que aprende e compila uma série de informações em tempo real. Os especialistas em tecnologia chamam essa técnica de “aprendizado por reforço”.

Serve para fazer todo tipo de consultas, pode realizar uma infinidade de tarefas repetitivas, corrigir códigos de programação e até ser útil para estudar assuntos acadêmicos. Em processos seletivos que têm os tradicionais testes on-line, ela pode responder e explicar as respostas, por exemplo. Ou seja, os processos seletivos que já estavam em transformação, agora vão mudar cada vez mais rápido.

Já a tecnologia DALL-E é um “primo” do ChatGPT, desenvolvido pela mesma empresa e que cria imagens a partir de descrições que as pessoas fazem por escrito. Ambas soluções podem ser testadas de graça e são super intuitivas.

O segredo para obter bons retornos com estas duas últimas novidades é saber fazer as perguntas certas. Quanto mais específico você for, mais completo e assertivo será o retorno da inteligência artificial.

Se, por exemplo, você pedir para o DALL-E criar um cartão de aniversário ou uma imagem de presente para um amigo, irá se surpreender. Quanto mais detalhes você fornecer, mais interessante e completo será o resultado. Você pode também fazer o upload de uma imagem e pedir para ele te apresentar variações delas.

Uma pesquisa da OpenAI recente, lançada em março, aponta que 19% dos empregos podem ter cerca de 50% das suas tarefas realizadas por tecnologias como as do ChatGPT. Porém, o impacto no nosso dia a dia vai depender muito de quando e como as empresas vão adotar a ferramenta. Ainda há muita incerteza envolvida nesse assunto, como testes, regulação, disponibilidade de dados e uma infinidade de outros desafios. Não precisamos ter medo.

A boa notícia é que as tecnologias podem otimizar o futuro do trabalho, liberando as pessoas para que realizem ações cada vez mais estratégicas e menos operacionais. Eu acredito que vamos passar por uma ressignificação de algumas atividades, mas o mercado de trabalho continuará firme e repleto de oportunidades para quem aprimorar sua capacidade analítica, seu pensamento crítico e se esforçar para manter seus conhecimentos atualizados. Afinal, sem a interferência humana, a evolução tecnológica não acontece.

O segredo para se manter relevante, com a empregabilidade em alta, será o letramento digital. Da mesma maneira que nas últimas décadas do século passado toda a sociedade aprendeu a viver em rede, conectada pela internet, vamos naturalmente adaptar nosso cotidiano ao metaverso, ao ChatGPT.

Por isso, mais do que nunca, vale a máxima: estude bastante e se prepare! O uso da tecnologia já é uma realidade nas entrevistas de emprego. Na Companhia de Estágios, por exemplo, a inteligência artificial é usada desde 2018 e o metaverso desde 2021.

Minha sugestão final é que você se permita conhecer e testar as novas tecnologias que vão surgindo dia após dia. Você gastará algum tempo para entender a dinâmica de cada uma delas, mas isso permitirá que tenha uma boa vantagem em processos seletivos. Toda empresa gosta de candidatos curiosos e interessados. Adotar uma postura mais ativa frente às novidades será um grande diferencial para os profissionais do futuro.