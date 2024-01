Os 4 principais desafios da liderança em 2024

No cenário brasileiro, embora a inflação esteja sob controle, a expectativa é que não haja incremento importante do PIB. Para 2024, a expectativa de crescimento está estimada em 1,4% (FGV Ibre) e há uma preocupação generalizada com o aumento das despesas do governo e a criação de déficit primário, que tornam o país cada vez menos atrativo para investimentos. No plano internacional, será um ano de incertezas. Há em curso uma desaceleração global, que inclui a China – maior parceiro econômico do Brasil –, e também as eleições nos Estados Unidos.

Neste cenário, gosto de adotar uma visão antifrágil, conceito apresentado pelo escritor Nassim Nicholas Taleb. Antifrágil não é sinônimo de forte, mas resiliente. Significa estar aberto ao desconhecido e preparado para mudar de direção quando necessário, entendendo que as águas desconhecidas são as que melhor ensinam a navegar.