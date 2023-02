Passaporte para o futuro: Você já carimbou o seu?

Li recentemente duas publicações que mencionavam a relevância que as Universidades Corporativas ganharam no cenário educacional e empresarial. Uma publicada por Sofia Esteves, fundadora e presidente da Cia de Talentos, que mostrava os resultados de uma pesquisa feita no ano passado no LinkedIn, apontando que 59% das pessoas querem empresas que priorizem desenvolvimento.

Destacava-se que uma boa estratégia é ter uma universidade corporativa. A outra foi o artigo "12 tendências na educação para 2030", escrito por Luís Rasquilha e publicado na prestigiada MIT Sloan Review Brasil, que apontava as universidades corporativas como forte tendência e afirmando que terão maior relevância que as escolas tradicionais. A discutir...

O fato é que recebi várias mensagens de amigos e de colegas me perguntando como eu tive esta cosmovisão e qual seria a próxima para daqui 20 anos, já que desde 1999 (sim, desde o século passado) tenho trabalhado com o tema. Cabem aqui alguns esclarecimentos. E agradecimentos também.

Primeiro, não foi bola de cristal. Uma das principais conclusões da minha tese de doutorado "Modernidade na Gestão de Bancos", defendida em 1996, na FEA/USP, foi a estreita associação entre educação, modernidade e competitividade.

Daí comecei a buscar o que as empresas estavam fazendo de diferente em termos de formação e desenvolvimento de pessoas, quando me deparei com as Universidades Corporativas. Em um dos eventos sobre o tema, encontrei César Souza, e começamos a trocar ideias a respeito, até que certa vez ele solta a frase bombástica: professora Marisa, a sua vida se dividirá em antes e depois de você abraçar as universidades corporativas como o seu foco de atuação profissional.

Que profecia! Desde então, o foco principal de minhas atividades profissionais tem sido na temática Educação Corporativa. À época da publicação do livro Universidades Corporativas (1999), coordenado por mim, agradeci a César Souza pela sua visão tão inspiradora para a dimensão profissional da minha vida. Tomei uma decisão com base em conhecimento gerado pela minha tese e em intuição e, no caso, a visão de futuro dele.

Numa época em que em quase todos os grupos profissionais se enfatiza a importância da gratidão e da escuta ativa, achei oportuno resgatar esses acontecimentos. Mais oportuno ainda, por ter tido a agradável surpresa de ser presenteada no final do ano passado com o mais recente livro de César Souza intitulado Passaporte Para o Futuro: Sua Carreira e Seus Negócios no Mundo em Reconfiguração (BestBusiness, 2022).

Vamos relembrar rapidamente quem é o autor. É consultor de várias empresas no Brasil, presidente do Grupo Empreenda e considerado um dos maiores experts brasileiros em Estratégia, Liderança, Cultura e Empreendedorismo.

No final dos anos 90, o World Economic Forum, em Davos, o nomeou como um dos "200 Global Leaders for Tomorrow". Também criador de inovadores conceitos e de programas pragmáticos como "Clientividade". É um dos palestrantes mais requisitados e autor de diversos best-sellers, dentre os quais saliento Você é do Tamanho dos seus Sonhos.

Poderia encerrar minha coluna aqui e já seria o suficiente para estimular você, caro leitor e estimada leitora, a conferir o livro de Souza. Mas tenho muito a falar e quero começar por três pontos que me chamaram muito atenção:

o A criatividade dos títulos dos capítulos. Nem todos de sua autoria, mas sempre devidamente referenciados e colocados. Alguns exemplos? A lâmpada não é a evolução da vela! Um trem-bala na montanha-russa. E por aí vai...

o A riqueza dos casos e diálogos ficcionais relatados que nos remetem a profundas reflexões sobre o momento que vivemos e a necessidade de mudarmos, apesar da dor, a forma de pensarmos gestão e estratégia.

o A ênfase na prática sem, no entanto, deixar de adotar um referencial teórico e bibliográfico de solidez inquestionável no mundo acadêmico. Exalta a importância dos clássicos, das ideias que perduram.

Importante resgatar uma frase icônica do autor: "Mais do que em uma época de mudanças, vivemos em uma mudança de época. Devemos abandonar métodos ultrapassados e aproveitar a oportunidade de sermos coautores da história da nossa empresa e da nossa carreira." A narrativa de Souza é inovadora e envolvente, o que nos encoraja a abandonar as certezas engessadas do management e, a partir da sinergia entre o conhecimento dos sábios e a experiência dos executivos, propõe a criação de estratégias originais em direção ao futuro que queremos construir para nossas empresas. E sentencia: "Chegou a hora de carimbar o nosso passaporte para o futuro."

César destaca três pré-requisitos para se carimbar o "passaporte para o futuro": um claro senso de propósito, em vez de apenas definir objetivos e metas; cultura de inovação como alavanca para a autossustentabidade a longo prazo e; auto liderança como a força motriz do protagonismo de cada profissional.

Por que recomendo muito a leitura desse livro? Justamente pela tônica dada pelo autor à importância de determinados pilares que são eternos na vida de uma empresa de sucesso, tais como:

Uma estratégia bem definida e um processo disciplinado de planejamento e execução; Líderes inspiradores e equipes motivadas e integradas; Clientes encantados e fiéis à marca; Resultados explícitos e coerentes entre si, que garantam a sobrevivência e o investimento necessário para o desenvolvimento saudável do negócio; Parceiros e fornecedores eficientes; Uma estrutura organizacional adequada e ágil no processo decisório; Um clima organizacional produtivo e inovador; Prioridades claramente definidas;

O autor sugere que nada disso é de fato novo. O que surpreende é ainda não ser amplamente praticado. Fundamenta-se em pesquisas consistentes para afirmar que, na opinião de 65% dos respondentes, as empresas brasileiras não têm líderes capacitados para executar as estratégias 2023-2025. E para 94% deles, o modelo de gestão das empresas brasileiras não é adequado.

Você ou a empresa na qual você trabalha estão preparados? E os líderes? Já sabem como reinventar a empresa em um mundo em rápida transformação? Quais são as competências requeridas? Como podem ser desenvolvidas?

As ideias e articulações apresentadas no livro propõem sempre iniciativas para colocar o "Management" em outro patamar. Enfim, preste atenção neste livro se quiser carimbar seu passaporte para o futuro.

Posso garantir que as peculiares ideias de César Souza têm me ajudado a carimbar o meu passaporte para o futuro.