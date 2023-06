Seis passos para conseguir seu emprego dos sonhos nas redes sociais

Os brasileiros estão entre os cidadãos que mais buscam vagas de emprego nas redes sociais na América Latina, segundo uma pesquisa da consultoria Page Outsourcing. Muito mais do que entretenimento ou fonte de notícias, as redes sociais estão aí para acelerar a conquista do trabalho dos sonhos.

O dado faz todo sentido no Brasil, que é hoje o terceiro maior consumidor de redes sociais do mundo, ficando atrás apenas de Indonésia e Índia, segundo a agência ComScore. Isso significa que passamos, em média, mais de 46 horas mensais em feeds e timelines com enorme potencial de aumentar as possibilidades de você ser percebido por empresas e recrutadores.

Na era da digitalização, cultivar a vida profissional apenas no offline é algo que não se sustenta mais. Acha que estou exagerando? Então, faça um teste rápido: abra agora mesmo uma janela anônima no navegador e jogue o seu nome completo no Google. Aposto que seus perfis em redes sociais como LinkedIn e Instagram aparecem logo no topo! Se não estiverem, está na hora de repensar as estratégias e adotar uma postura digital mais proativa.

Mesmo que você já tenha um trabalho, ficar sempre de olho nas oportunidades de atuação pelas redes sociais é fundamental para manter-se atualizado sobre quais requisitos as empresas estão buscando em candidatos da área, qual é a remuneração média em vagas como a sua e os benefícios oferecidos. Agora, se você está desempregado e quer se recolocar, as redes sociais se tornam ainda mais importantes. Aqui vão seis dicas para turbinar a carreira com elas:

Ficar sempre de olho nas oportunidades de atuação pelas redes sociais é fundamental para manter-se atualizado sobre quais requisitos as empresas estão buscando em candidatos da área. Foto: @linkedinsalesnavigator / Unsplash

1 - Explore novas ferramentas

Você sabia que o Google compila e indexa as vagas postadas em vários sites por meio do Google Jobs? Sim! Essa ferramenta é gratuita e pode enviar a você automaticamente e-mails de alerta sempre que surgir uma nova oportunidade na sua área! Você pode configurar essa função, e assim não precisa entrar todo dia nesse mesmo site para buscar vagas.

Continua após a publicidade

Para ativá-la, basta estar logado com sua conta Gmail no Google Chrome, acessar google.com/alerts, inserir as palavras que costumam aparecer na descrição de vagas do seu interesse e pronto! Agora, assim que aparecer uma vaga nova, você será notificado e poderá se candidatar de forma mais rápida. Além de se inscrever na oportunidade pelo link recomendado, também sugiro seguir a empresa nas redes sociais para ter acesso a informações sobre ela e chegar ainda mais preparado na entrevista.

2 - Use e abuse das notificações

O LinkedIn também tem uma ferramenta de notificação gratuita. Para usá-la, utilize o campo de pesquisa para procurar por oportunidades com o seu perfil profissional. Dê preferência a uma combinação de palavras-chave com cargo e área de interesse como, por exemplo, "estágio em marketing". Na sequência, você verá que existem três opções de busca: "pessoas", "publicações" ou "vagas". Caso não apareçam, clique em "exibir tudo". Selecione "vagas" e ative a função "alerta". A ferramenta permite algumas configurações como definir a periodicidade com que deseja receber os alertas (diários ou semanais) -- e se prefere que a notificação seja por e-mail ou somente no aplicativo.

3 - Acompanhe hashtags estratégicas

O compartilhamento de oportunidades também acontece em redes sociais como Twitter e TikTok, mas aqui não há alertas.

Então, a melhor alternativa é seguir hashtags que tenham a ver com o que você busca para sua trajetória profissional ou hashtags de vagas mais abrangentes como #vagasdeemprego ou #vagasdeestagio. Seguir o perfil de sites que divulgam vagas de empregos pode ser outra boa estratégia.

4 - Seja atuante

Continua após a publicidade

Seguir as empresas em que você gostaria de trabalhar no LinkedIn e nas demais redes é outra tática eficaz. Aproveite para interagir com pessoas que trabalham nas companhias do seu interesse, pois podem compartilhar vagas e dicas. Uma forma de fazer isso é comentando postagens da empresa, compartilhando conteúdos dela e se conectando com profissionais que trabalham por lá.

O LinkedIn, aliás, tem vários grupos sobre temas específicos de cada área profissional. Participe deles com comentários para ser visto e lembrado pelos colegas de profissão. É importante também ter uma postura ativa e movimentar seu perfil com postagens sobre tendências da sua área, cursos que fizer e assim por diante. Esse conjunto de ações irá permitir que você amplie seu networking e seja recomendado para futuras posições de trabalho.

5 - Invista nos grupos de afinidade digitais

No Instagram, também existem grupos que publicam oportunidades. A dica é segmentar a pesquisa por localidade, cursos e áreas de atuação, assim você evita de lotar seu feed com posts pouco relevantes. Em geral, as postagens irão direcioná-lo para a página da empresa que possui vagas abertas.

Além das redes sociais, é interessante cadastrar seu currículo nos sites das organizações que deseja atuar e nas principais plataformas de empregos, pois elas reúnem um grande número de vagas no mesmo lugar. Vale lembrar que as buscas por palavras-chave são cada vez mais frequentes, graças à inteligência artificial. Então, preencha bem todos os campos para ser notificado.

Talvez seja uma tarefa mais demorada, mas essa é uma excelente maneira de entender quais são os principais requisitos das vagas na sua área profissional, o que levará você a aprimorar suas buscas nas redes sociais.

6. Assista às lives (e faça comentários)

Continua após a publicidade

Por fim, aproveite as transmissões ao vivo (lives) que as empresas fazem nas redes sociais, especialmente se o seu foco são programas de estágio e trainee.

Nessas transmissões, que acontecem em geral por YouTube e Instagram, as empresas dão dicas do perfil profissional que procuram no mercado, comentam como é trabalhar no ambiente delas e esclarecem como funcionam as etapas do processo seletivo. Além de conhecer mais sobre a oportunidade, nessas lives, você tem a chance de interagir ao vivo com líderes, entender melhor como é a cultura da empresa e chegar mais preparado às etapas de seleção.