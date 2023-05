Sobre Filmes, Oscar, Entretenimento e Educação

Meus amigos mais próximos sabem de um sonho impossível que eu tenho: um dia ir à festa de premiação do Oscar, da Academia de Artes e Ciências Cinematográficas (Califórnia, EUA). "O rabo que abana o cachorro", como costuma dizer Sérgio Rizzo. A explicação é a seguinte: a Academia funciona 365 dias, faz um monte de atividades, mas só é conhecida mundialmente pelo Oscar.

Professor Rizzo tem sido meu parceiro na condução dos cursos Cine & Gestão que temos realizado pela FIA Business School. Já foram várias experiências desta natureza, e as últimas foram: "Cine & Gestão Oscar 2023" (on-line) feita alguns dias antes da premiação, e "Cine & Gestão Liderança e Gestão de Mudanças", para os líderes da FIA Business School, realizado recentemente de forma presencial.

Por que insistimos nesta fórmula? Porque sabemos que funciona. E não estamos sozinhos.

Há anos, e todo ano, a partir do momento em que são indicados os filmes nas suas diversas categorias, é-me dada a largada para uma corrida contra o tempo a fim de ver tudo que consiga antes da Festa de Premiação do Oscar, que este ano foi no dia 12 de março. E em 2023 não foi diferente. Vi praticamente tudo que estava disponível nas salas de cinema e em streaming.

A sétima arte não é apenas um entretenimento maravilhoso. Mas afinal, qual o poder de aprendizagem do audiovisual?

- Pesquisas sobre aprendizagem comprovaram que ver um filme sobre um fato histórico e discuti-lo, por exemplo, antes da leitura de um texto/livro, tende a ser mais eficaz para a retenção do aprendizado do que apenas a leitura do livro didático relacionado ao assunto.

- Filmes são um recurso didático riquíssimo para estimular reflexões sobre temas atuais e relevantes, de maneira séria, emocionante e ao mesmo tempo leve. Também alavancam capacidade crítica, reflexiva, analítica, estética e até mesmo filosófica.

- Filmes se conectam com a experiência do aprendiz, colocam problemas, demonstram a utilidade e importância do assunto em questão e motivam o aprendizado, conforme preconizam os principais modelos andragógicos.

- O que se espera do aprendizado é que ele se instale na nossa memória de longo prazo. É sabido que a memória visual e auditiva é considerada a mais eficiente de todas. O dispositivo cognitivo do cérebro ativa os dois principais sentidos, chegando-se a um índice de cerca de 84% de eficiência.

- O método indutivo, utilizando casos, investigações, problemas a partir das situações vividas nos filmes, também favorece a transferência da aprendizagem para memória de longo prazo dos alunos.

- A indústria do audiovisual tem muito a nos ensinar em termos de modelo de negócio, estratégias, inovação, adaptabilidade e gestão da mudança, gestão de carreiras, storytelling etc.

- A dinâmica que propomos se enquadra perfeitamente no conceito de "metodologias ativas" (sala de aula invertida, pré-aula, método da descoberta etc), ou seja, os alunos devem assistir aos filmes antes da aula, sem roteiro. A partir das discussões feitas pelos alunos em sala, é que os conceitos surgem.

E por que motivo os filmes funcionam? Mais alguns argumentos...

Uma experiência da Secretaria de Estado da Educação de Minas Gerais (SEEMG) mostra que os filmes podem ser ferramentas interessantes para serem utilizadas na Educação. Ressalta que podem ser usados como base para trabalhar conteúdo curricular ou para levantar debate sobre questão relevante para o estudo da disciplina e podem ser trabalhados em sala de aula de forma interdisciplinar.

Como exemplo, analisaram o uso do filme O óleo de Lorenzo para o ensino e aprendizagem de conteúdo de Biologia. Com base na análise realizada, notou-se que os filmes podem se constituir numa ferramenta para auxiliar nos processos de ensino e de aprendizagem de conteúdos escolares.

A tese de doutorado defendida na Faculdade de Educação (FE) da USP pelo filósofo Daniel Marcolino Claudino de Sousa demonstrou como o potencial do audiovisual não é aproveitado em sala de aula. O problema, afirma Sousa, é que a educação tradicional ainda não contempla propósitos mais amplos para a arte.

"Uma pena que a escola atribua a possibilidade de produção da autonomia dos estudantes quase exclusivamente à razão, entendendo que só através dela eles se tornarão cidadãos conscientes e críticos. E o cinema? O cinema não é a razão, o cinema é uma coisa outra", analisa. "O audiovisual é a articulação entre palavras e imagens em movimento, com seus ruídos e silêncios". É o casamento da razão e da emoção.

Ainda não está convencido? O livro O Clube do Filme, de David Gilmour pode ajudar a responder como o cinema educa. Ele narra uma história verídica sobre a amizade entre pai e filho, respeito, amor e o poder que um filme pode exercer em uma pessoa. Gilmour, escritor e crítico de cinema traça um relato sensível sobre um período de sua vida onde estava sem trabalho, com pouco dinheiro e tendo problemas com seu filho de 15 anos, infeliz e totalmente fracassado como aluno do ensino médio.

A derrota, o desinteresse do estudante e o tempo livre de Gilmour motivaram uma oferta fora dos padrões: o garoto poderia parar de estudar desde que assumisse o compromisso de assistir semanalmente a três filmes escolhidos por ele, o pai. Apenas se sentar no sofá, ver e, por fim (mas não obrigatoriamente), conversar, relata Sérgio Rizzo em seu artigo seu sobre o livro. Juntos formaram o Clube do Filme.

Semana a semana, pai e filho viam e discutiam o melhor (e, ocasionalmente, o pior) do cinema. Em um momento em que um pai geralmente encontra fechadas as portas para o universo interior de um filho adolescente, essas sessões os mantinham em constante diálogo sobre mulheres, música, dor de cotovelo, trabalho, drogas, amor, amizade etc.. Nas palavras do autor: "É um exemplo do que o cinema é capaz, de como os filmes podem vencer suas defesas e realmente atingir seu coração."

Se você já se convenceu, convido-o então a conferir o que é possível aprender com os filmes indicados ao Oscar 2023. Vou me restringir aos 10 indicados na categoria de "Melhor Filme". Mas muitos, de outras categorias, também valem o investimento de tempo.

Vamos aos aprendizados e reflexões que cada um deles proporciona.

Se o tema for carreira, aposte em Elvis, Nada de novo no front, Os Banshees de Inisherin, The Fabelmans, Tár, Top Gun: Maverick e Triângulo da Tristeza. Ou seja, sete dentre os dez indicados são riquíssimos para se discutir opções profissionais.

Elvis também pode ensinar muito sobre gestão de contratos, mentoria, negociação e relações de poder.

Sentido da vida, motivação, propósito, saúde mental, sofrimento, sacrifício, perda e insanidade? Aprofunde-se em Nada de novo no front e Os Banshees de Inisherin e Tudo em todo o lugar ao mesmo tempo.

Avatar: o caminho da água dá uma aula se o assunto for biodiversidade, degradação do planeta, diversidade, família, meio ambiente e sustentabilidade.

Entre mulheres e Tár são excelentes para abordar feminismo, sororidade, machismo, manipulação e controle, condição das mulheres, relações abusivas e relações de poder. Destaque-se para Entre mulheres a questão do fundamentalismo religioso.

The Fabelmans, dentre outros aprendizados, é muito adequado para se discutir sobre bullying, história de vida e preconceito.

Gostaria de aprender como funcionam algumas indústrias e seus stakeholders, e traçar paralelos com a empresa na qual você trabalha? The Fabelmans (Cinema), Tár (Música Clássica) e Top Gun: Maverick (Marinha e Aeronáutica) trazem ótimos ensinamentos.

Luta de classes, relações de trabalho, significado do trabalho, sociedade, estruturas e relações sociais são temáticas abundantes no filme Triângulo da Tristeza.

E o grande vencedor do Oscar 2023 (foram sete vitórias), Tudo em todo o lugar ao mesmo tempo é muito ilustrativo para diversidade, múltiplos universos, multiverso, realidades paralelas, preconceito, sentido da vida e questionamentos pessoais.

Concluo esta coluna ressaltando que dentre as 15 habilidades que estarão em alta no mercado de trabalho até 2025, segundo o Fórum Econômico Mundial, a maioria refere-se a habilidades comportamentais. Ainda de acordo com Fórum Econômico Mundial, as habilidades humanas, como comunicação, colaboração, independência e criatividade, serão cada vez mais procuradas, mesmo em áreas não relacionadas, como tecnologia.

Isto só aumenta a importância de colocarmos no radar da Educação as Humanidades, incluindo-se aí a Filosofia, as Artes em Geral, a Literatura, a Música, e claro, o Audiovisual!

Tudo isso sintoniza-se perfeitamente com o neologismo "edutainment": educação que promova uma experiência de entretenimento, e entretenimento que proporcione uma experiência educativa. Conhecimento e diversão de mãos dadas!

* Marisa Eboli é doutora em Administração pela Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade da USP e especialista em educação corporativa. É professora de graduação e do mestrado profissional na FIA Business School. E-mail: meboli@usp.br