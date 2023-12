Randolfe confirma alternativa à desoneração com redução gradual e diz que proposta sai até quarta

BRASÍLIA – O líder do governo no Congresso, senador Randolfe Rodrigues (sem partido-AP), afirmou que a equipe econômica deverá apresentar até esta quarta-feira, 13, uma proposta que evite a derrubada do veto de Lula sobre o projeto que estende a desoneração da folha de pagamentos de 17 setores.

Randolfe confirmou que a alternativa em análise pelo governo é reduzir o benefício de forma gradual, como revelou o Estadão. “Pedimos somente a paciência necessária para aguardarmos a proposta que o ministro Haddad está organizando em relação à desoneração, que deverá vir a ser uma proposta de reescalonamento de reoneração”, afirmou.

Como mostrou o Estadão, uma das alternativas na mesa é a edição de uma medida provisória (MP) prevendo uma redução gradativa da desoneração ao longo de cinco anos.

Randolfe confirmou a saída gradual, mas disse que não há palavra final sobre se o veículo legal será por meio de uma MP. “Não sei se necessariamente por MP, o que posso te dizer é que teremos uma proposta entre hoje e amanhã”, afirmou. “Seja como for a sua forma, será apresentada antes da apreciação dos vetos.”

A expectativa é que o veto seja levado à votação na quinta-feira, 14, com boas chances de ser derrubado. Contra essa tendência, o governo corre contra o tempo para colocar sobre a mesa um acordo que evite a derrota do governo.

Randolfe acrescentou que fará uma consulta ao presidente do Congresso, o senador Rodrigo Pacheco (PSD-MG), sobre a possibilidade de adiar a apreciação do veto da desoneração para a semana que vem, mas que não vê problemas.

“Não há embargo de não apreciarmos desoneração na quinta-feira e apreciarmos na semana que vem. Semana que vem, o Congresso estará funcionando, votaremos a MP 1185 (da subvenção) e precisamos da sessão do Congresso para votar a lei orçamentária”, disse.