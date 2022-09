Qatar Airways é eleita melhor companhia aérea em ‘Oscar’ da aviação; veja ranking das 20 melhores

A Qatar Airways foi eleita a melhor companhia aérea do mundo pela sétima vez no ranking World Airline Awards 2022, elaborado pela organização que avalia o transporte aéreo internacional Skytrax - o que é um recorde. O ranking teve início em 1999 e é considerado o “Oscar” da indústria da aviação. O pódio traz também Singapore Airlines (2°) e Emirates (3°).

Duas empresas brasileiras estão no ranking: a Latam, em 47º lugar, e a Azul, em 49º.

Depois de dois anos em meio à pandemia de covid-19, o World Airline Awards 2022 teve uma cerimônia em Londres, na última sexta-feira, 23. Além do ranking das melhores companhias, o evento também distribuiu diversos prêmios específicos, como “Melhor Tripulação de Cabine do Mundo” (Singapore Airlines), “Melhor Classe Executiva do Mundo” (Qatar Airways), “Melhor Companhia Aérea de Baixo Custo de Longa Distância” (Scoot), entre outros.

Serviço de bordo da classe executiva da Qatar Airways; companhia ficou em primeiro lugar em ranking de melhores empresas áreas do mundo. Foto: Pascal Rossignol/Reuters

O ranking das melhores companhias aéreas é definido por milhões de clientes ao redor do mundo, que participam de um levantamento online de satisfação da Skytrax. Nesta edição, a pesquisa foi realizada de setembro de 2021 a agosto de 2022, com clientes de mais de 100 nacionalidades participando.

Segundo a Skytrax, todos os custos, incluindo os da pesquisa e do evento, são cobertos pela organização, sem cobrança de taxas de inscrição das companhias.

Veja abaixo as primeiras 20 posições do ranking das melhores companhias aéreas do mundo, segundo o World Airline Awards 2022.

1°. Qatar Airways

2°. Singapore Airlines

3°. Emirates

4°. ANA: All Nippon Airways

5°. Qantas Airways

6°. Japan Airlines

7°. Turkish Airlines

8°. Air France

9°. Korean Air

10°. Swiss International Air Lines

11°. British Airways

12°. Etihad Airways

13°. China Southern Airlines

14°. Hainan Airlines

15°. Lufthansa

16°. Cathay Pacific Airways

17°. KLM Royal Dutch Airlines

18°. EVA Air

19°. Virgin Atlantic

20°. Vistara