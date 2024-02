Eduardo Saverin, co cofundador do Facebook, ampliou sua vantagem como o brasileiro mais rico no ranking da revista Forbes. Nesta segunda-feira, 5, a lista em tempo real mostra Saverin com patrimônio estimado em US$ 25,5 bilhões. A segunda colocada, Vicky Safra e família, têm fortuna estimada em US$ 18,2 bilhões.

PUBLICIDADE O patrimônio de Saverin foi impactado positivamente após a Meta, dona de Facebook, Instagram e Whatsapp, divulgar na semana passada que registrou lucro líquido de US$ 14,02 bilhões, alta de mais de três vezes em relação ao mesmo período de 2022. A Meta também anunciou que pagará dividendos pela primeira vez. Na sexta-feira, 2, as ações da empresa avançaram 20,3% e fecharam na máxima histórica, atingindo um valor de mercado de US$ 1,22 trilhão, de acordo com o site Companies Market Cap, ainda em reação ao anúncio de dividendos. Só no pregão de sexta-feira, o valor de mercado cresceu cerca de US$ 200 bilhões. Segundo a Forbes, Saverin ainda obtém a maior parte de sua riqueza de sua pequena participação na Meta. Saverin, 41 anos, ficou conhecido por ter fundado o Facebook ao lado de Mark Zuckerberg e outros três colegas, enquanto estudava na Universidade de Harvard, nos Estados Unidos. Sua fortuna tem origem na rede social. Saverin nasceu em São Paulo, mas mora em Cingapura desde 2012. Ele mantém a B Capital, empresa de investimentos focada em startups.

Eduardo Saverin é o brasileiro mais rico atualmente, segundo o ranking em tempo real da Forbes. Foto: B Capital via b.capital

Zuckerberg também se beneficiou dos resultados da Meta, ganhando US$ 28,9 bilhões apenas na sexta-feira. Ele agora ocupa a quarta posição no ranking mundial dos mais ricos, com fortuna estimada em US$ 162,8 bilhões.

Veja quem são os cinco brasileiros mais ricos, segundo a lista da Forbes:

Eduardo Saverin: US$ 25,5 bilhões Vicky Safra e família: US$ 18,2 bilhões Jorge Paulo Lemann e família: US$ 16,4 bilhões Marcel Herrmann Telles e família: US$ 11 bilhões Carlos Alberto Sicupira e família: US$ 9,1 bilhões