As ações da Meta subiram 23% após a divulgação de vendas acima do esperado no segundo trimestre. Os avanços em inteligência artificial também contribuem para o resultado, segundo a Bloomberg. Na quinta-feira, as ações fecharam com um recorde de US$ 582,77.

Zuckerberg, que possui uma participação de 13% na Meta, viu sua fortuna crescer US$ 78 bilhões neste ano, o maior aumento entre as 500 pessoas mais ricas do mundo do índice da Bloomberg.