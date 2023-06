Hong Kong, Cingapura e Zurique: veja as cidades mais caras para profissionais internacionais

Hong Kong, Cingapura e Zurique são as cidades mais caras para funcionários internacionais em 2023. As informações são do ranking Custo de Vida 2023, da consultoria Mercer, que analisa 227 cidades dos cinco continentes. A pesquisa é projetada para ajudar empresas multinacionais e governos a determinar remuneração para seus representantes internacionais.

No Brasil, a primeira cidade a aparecer no ranking é São Paulo, na 152ª posição. Em segundo lugar está o Rio de Janeiro, na 171ª posição. Em seguida está Brasília (188ª), Manaus (196ª) e Belo Horizonte (199ª).

As 10 cidades mais caras do mundo para profissionais internacionais

1 Hong Kong/Hong Kong

2 Cingapura/Cingapura

3 Zurique/Suíça

4 Genebra/Suíça

5 Basileia/Suíça

6 Cidade de Nova York/Estados Unidos

7 Berna/Suíça

8 Tel Aviv/Israel

9 Copenhague/Dinamarca

10 Nassau/Bahamas

O top dez inclui cinco cidades europeias, sendo quatro delas na Suíça. Outras cidades mais caras da região incluem Londres, Viena, Amsterdã, Praga e Helsinque.

Tel Aviv continua sendo a cidade mais cara do Oriente Médio para funcionários internacionais. As próximas na região estão nos Emirados Árabes Unidos, Dubai e Abu Dhabi.

Cingapura aparece na segunda colocação do ranking Foto: Tim Chong / Reuters

Na América Central e do Sul, Nassau, nas Bahamas, é o local mais caro para funcionários internacionais (número 10 em todo o mundo), seguido por San Juan (44ª) e Buenos Aires (45ª).

A cidade de Nova York continua sendo a cidade mais cara da América do Norte, seguida por Los Angeles (11ª) e San Francisco (14ª). Todas as cidades dos EUA no ranking subiram de posição desde o ano passado, com as maiores mudanças sendo para Detroit (+27 posições), Houston e Cleveland (ambas +24 posições).

As cidades africanas mais bem colocadas no ranking global de custo de vida são Bangui (República Centro-Africana - 26ª), Djibouti (Djibouti - 27ª) e Luanda (Angola - 30ª). As cidades menos caras da região incluem Windhoek (Namíbia), Durban (África do Sul) e Tunis (Tunísia).

O ranking completo pode ser acessado por este link https://www.mercer.com/insights/total-rewards/talent-mobility-insights/cost-of-living/#full-ranking

Cidades mais baratas

Os locais menos caros no ranking incluem Havana, em Cuba, que caiu 83 posições, em parte devido às fortes desvalorizações da moeda em meados do ano passado, e duas cidades no Paquistão, Karachi e Islamabad.

Em seguida, Bisqueque no Quirguistão, Dushanbe no Tadjiquistão e Windhoek na Namíbia também estão entre as mais baratas, respectivamente.