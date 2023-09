O Rosewood São Paulo é o único localizado no Brasil que aparece no ranking dos 50 melhores hotéis do mundo de 2023 organizado pela 50 Best - o representante brasileiro aparece em 27º lugar.

O The World’s 50 Best Hotels está em sua primeira edição. A lista mais famosa da marca é o The World’s 50 Best Restaurants, ranking dos melhores restaurantes criado em 2002 e publicado anualmente desde então.

O Rosewood São Paulo também foi nomeado o melhor hotel da América do Sul em 2023. Localizado na Bela Vista, região central da capital paulista, o hotel tem preço inicial de US$ 700 (cerca de R$ 3,4 mil).

Rosewood São Paulo é o único hotel do Brasil no ranking dos 50 melhores hotéis do mundo. Foto: Reprodução/Instagram/@rosewoodsaopaulo

O primeiro lugar do The World’s 50 Best Hotels 2023 ficou com o Passalacqua, que fica na pequena cidade de Moltrasio, próxima ao Lago de Como, na Itália. O hotel pertence à família De Santis, hoteleiros conhecidos também por outro empreendimento, o Grand Hotel Tremezzo.

Entre os destaques do Passalacqua estão os jardins com oliveiras, mimosas, rosas e magnólias e o terraço da piscina, repleto de guarda-sóis projetados por JJ Martin. São 24 quartos, espalhados em três prédios: além do principal, há o Palazz, de oito quartos, instalado em antigos estábulos, e a Casa al Lago, de quatro suítes, à beira do lago. O hotel tem preços a partir de US$ 1,3 mil (cerca de R$ 6,3 mil).

A lista The World’s 50 Best Hotels é criada a partir dos votos da The World’s 50 Best Hotels Academy, que engloba 580 especialistas internacionais, entre hoteleiros, jornalistas de viagens, profissionais de hotelaria e viajantes experientes.

Os hotéis não podem se candidatar: não há requisitos para que os hotéis sejam indicados pelos jurados, então qualquer hotel do mundo pode ser nomeado para fazer parte do ranking. No entanto, há regras que devem ser seguidas para a votação.

O ranking deste ano, em sua edição inaugural, foi divulgado na terça-feira, 19, em uma cerimônia de premiação em Londres. Além do ranking principal, também foram distribuídos prêmios especiais, como o prêmio Arte da Hospitalidade, que ficou com o Gleneagles, na Escócia, e o prêmio de melhor novo hotel, que foi para o Capella Bangkok, na Tailândia.

Veja abaixo o ranking.