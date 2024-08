Quais são os municípios mais competitivos do Centro-Oeste do Brasil? Veja ranking

As cidades de Campo Grande (MS), Rio Verde (GO) e Sinop (MT) lideram o ranking de competitividade dos municípios da região Centro-Oeste do Brasil em 2024. Em termos nacionais, Florianópolis (SC) é o município mais competitivo do País, segundo o estudo realizado pelo Centro de Liderança Pública (CLP), em parceria com a Gove e a Seall. Confira o ranking nacional aqui.

A quinta edição do ranking de competitividade dos municípios será divulgada nesta quarta-feira, 21, em Brasília. O ranking considera municípios com mais de 80 mil habitantes. Ao todo, foram avaliadas 404 cidades de todo o País. Juntas, elas correspondem a 60% da população brasileira. Em 2023, as cinco melhores cidades brasileiras foram Florianópolis (SC), São Paulo (SP), Barueri (SP), Porto Alegre (RS) e São Caetano do Sul (SP). Vitória (ES), que ocupava o oitavo lugar naquele ano, pulou para terceiro em 2024.

Da edição do ano passado para a de 2024, a cidade que mais ganhou posições foi Rio das Ostras (RJ), que subiu da 375ª para a 217ª posição. E Varginha (MG) foi a que mais perdeu posições — caiu da 59ª para a 228ª colocação.

Cidade de Campo Grande, em Mato Grosso do Sul, lidera ranking de cidades mais competitivas do Centro-Oeste Foto: Jair/stock.adobe.com

O ranking de competitividade classificou os municípios em 65 indicadores em 13 pilares e três áreas temáticas: instituições, sociedade e economia. “Uma cidade competitiva traz qualidade de vida e bem-estar social para a população”, afirma Barros.

Os indicadores analisados pelo levantamento do CLP têm atualização anual e são sempre finalísticos. “O ranking é uma plataforma que olha para todo o espectro de políticas públicas”, diz Barros.

O objetivo do levantamento é demonstrar como a competição no setor público é um elemento fundamental para promover maior justiça, equidade e desenvolvimento econômico e social nos municípios de modo a garantir serviços públicos de mais qualidade à população, segundo o CLP.

“Esse trabalho se torna ainda mais importante em ano eleitoral. O ranking é uma ferramenta primordial para nortear as gestões dos novos prefeitos nos quatro cantos do País”, diz Tadeu Barros.