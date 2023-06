Debate sobre os juros está contaminado pela política

Sem força para derrubar a autonomia do Banco Central (BC) no Congresso, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva quer destruí-la na marra. Não só retomou os ataques contra o BC, como convoca empresários e políticos para clamar pela queda dos juros.

Nos últimos dias, mais vozes se juntaram aos apelos pelo corte da Selic, seja porque os estoques estão altos nas fábricas e no comércio, seja por vontade de ficarem mais próximas do governo de turno.

As reclamações dos setores são legítimas, mas o tom do debate sobe nos meios de comunicação e entre parlamentares por força dos lobbies, embaralhando um debate que é árido.

Ninguém gosta de juro alto. Encarece os empréstimos, torna mais distante a compra do carro e da casa própria. Na outra ponta, é difícil enxergar os benefícios da política monetária restritiva. Quando a inflação recua e o real se valoriza, poucos compreendem que o juro mais alto por um período colaborou para o resultado.

Roberto Campos Neto foi apontado como presidente do Banco Central por Bolsonaro e tem mandato garantido até dezembro de 2024 Foto: Andressa Anholete / Bloomberg

O ambiente politicamente contaminado também leva o BC a ser mais conservador no afã de se mostrar independente. O mercado de trabalho segue aquecido e os preços dos serviços, em alta, mas caiu a inflação dos alimentos e o real se valorizou, barateando os produtos atrelados ao dólar.

Os atritos são tantos que minaram a relação do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, e do presidente do BC, Roberto Campos Neto. Pressionado pelo Planalto, Haddad cobra senso político nas manifestações públicas do BC, enquanto Campos Neto vai na direção contrária, reforçando na comunicação com o mercado a autonomia que sente sob ameaça.

O pano de fundo da disputa é o inconformismo de Lula com um chefe do BC que não foi escolhido por ele. É isso que os empresários que atendem aos apelos do presidente parecem não entender. De novo, a insatisfação com os juros altos é justificável, mas, ao entrar no jogo de Lula neste momento, o setor privado coloca em risco, na prática, a autonomia que o BC brasileiro demorou tanto para conquistar.

Foi a independência do BC que garantiu uma transição com menos solavanco – pelo menos no câmbio, que não disparou – entre Jair Bolsonaro e Lula. Em 2027, se vencer um candidato de direita, a situação se inverte. Aí, é um governo de direita que vai ter que lidar com um presidente do BC escolhido pela esquerda.

Não se trata, portanto, de uma instituição política, mas de um órgão técnico, que assim deveria se portar e ser respeitado. Melhor faria o governo e o setor privado se esquecessem o BC e focassem seus esforços em salvar a reforma tributária.