Não adianta Janja brigar com a realidade: aumento de imposto acaba sendo repassado à população

Janja da Silva virou alvo da oposição e motivo de piada nas redes por negar o óbvio: aumento de imposto acaba invariavelmente sendo repassado, pelo menos em parte, à população.

“A taxação é para as empresas e não para o consumidor”, respondeu a primeira-dama num tuíte que reclamava do fim da isenção de imposto de importação para produtos acima de US$ 50 trazidos por pessoas físicas.

Em outro post, ela conta que conversou com o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, e que se trata de combater uma fraude, já que varejistas chinesas como Shopee, Shein e AliExpress utilizam brecha na legislação para pagar menos tributo.

Em notas oficiais, o governo chegava a dizer que o consumidor seria beneficiado por comprar de empresas mais confiáveis. Ao pagar 60% de imposto de importação, blusas e acessórios da Shein vão ficar mais caros ou as pessoas terão que trocar por itens locais de menor qualidade ou design. E não há narrativa que altere isso.

Shein e outras varejistas asiáticas devem ser afetadas por novas regras Foto: Yuichi YAMAZAKI / AFP

As discussões relevantes nesse caso acabam sendo escamoteadas. Queremos ser um país protecionista que sobretaxa o e-commerce para criar reserva de mercado para varejistas locais?

Continua após a publicidade

A indústria trava essa briga desde a década de 1990, com os mesmos argumentos do varejo hoje: a China não respeita direitos trabalhistas nem o meio ambiente, etc. O varejo até agora não reclamava porque também vende produtos asiáticos baratos em suas lojas. Só que, com as novas tecnologias, os chineses podem chegar direto ao consumidor.

A questão é que o gigante asiático se tornou incontornável no comércio global, a despeito da perda de empregos em outros países e da consequente ascensão de líderes populistas de extrema direita. Nada freou a integração da China ao mundo porque o consumidor não tolera pagar mais sabendo que custa menos em outro lugar.

O receio de um conflito em Taiwan aponta que é preciso ter cuidado com a dependência extrema em setores sensíveis, como semicondutores. As blusinhas da Shein, porém, não se encaixam aí.

Os varejistas brasileiros visitam seus concorrentes na Ásia e sabem que precisam encontrar maneiras de manter a fidelidade dos consumidores. Por exemplo: agilidade na entrega. Enquanto isso, tentam ganhar tempo via protecionismo. Caberia ao governo não cair nessa conversa.

E aqui entramos em outro assunto que é a necessidade da União de arrecadar mais. Haddad construiu um arcabouço fiscal que, contrariando a ala radical do PT, controla o gasto. Porém, quer fazer o ajuste cobrando mais imposto, o que vai elevar preço. Não adianta a primeira-dama brigar com a realidade.