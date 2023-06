O que é rating? E grau de investimento? Entenda para que servem as notas de classificação de risco

BRASÍLIA – A agência internacional de classificação de risco S&P Global revisou nesta quarta-feira, 14, a perspectiva de rating BB- do Brasil de estável para positiva. Mas, o que isso significa para o país? Entenda o que é e para que serve o chamado rating e o grau de investimento, segundo o Tesouro Nacional.

O que é o rating?

A classificação de risco (rating) soberano, também chamada de nota de crédito, é a nota dada por instituições especializadas em análise de crédito, chamadas agências classificadoras de risco, a um país emissor de dívida. Essas agências avaliam a capacidade e a disposição de um país em honrar, pontual e integralmente, os pagamentos de sua dívida – ou seja, se há chance de dar um calote.

Para que serve?

O rating é um instrumento relevante para os investidores, uma vez que fornece uma opinião independente a respeito do risco de crédito da dívida do país analisado. Oficialmente, o Brasil possui contrato para classificação de seu risco de crédito com as seguintes agências: Standard and Poor’s (S&P), Fitch Ratings (Fitch) e Moody’s Investor Service.

Adicionalmente, outras agências internacionais monitoram regularmente o risco de crédito do país, como a canadense Dominion Bond Rating Service (DBRS), as japonesas Japan Credit Rating Agency (JCR) e Rating and Investment Information (R&I), a coreana NICE Investors Service a a chinesa Dagong Global Credit Rating.

Continua após a publicidade

Quais são as notas?

As agências de classificação de risco usualmente atribuem notas para as dívidas de curto e longo prazo, em moeda local e estrangeira. A nota para a emissão de títulos de longo prazo em moeda estrangeira é a mais comumente usada como referência para definir a classificação de risco do país.

As escalas usadas pelas agências podem ser representadas por letras, números e sinais matemáticos (+ ou -) e normalmente vão de D (nota mais baixa) a AAA (nota mais alta). Tais notas são classificadas, pelos participantes do mercado, em dois grupos principais: Grau Especulativo (D até BB+) e Grau de Investimento (BBB- até AAA).

O que é grau de investimento?

É uma espécie de selo de bom pagador. Ou seja: dá segurança para os investidores aplicarem recursos em determinado país. Há fundos de investimentos internacionais que só podem aplicar recursos em países que tenham esse selo.

O Brasil recebeu pela primeira vez o grau de investimento em abril de 2008, no governo Lula 2; mas perdeu em setembro de 2015, durante o governo Dilma Rousseff.