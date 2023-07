Ajuste previdenciário para voltar a investir é urgente

Enquanto a reforma tributária segue para ninguém sabe direito onde, a principal rota para nos tirar da difícil situação em que nos metemos nas últimas décadas é outra. Refiro-me à constatação de que o gasto previdenciário tem crescido absurdamente desde 1987, tendo passado, na União, de 19,2% para 51,8% do total em 2021, impedindo os governos de investirem em infraestrutura e fazerem o País crescer bem mais.

Na infraestrutura, aliás, e no mesmo período, a União passava a gastar oito vezes menos, passando de 16% para apenas 2% do total. Em consequência disso, com o investimento privado estável em porcentagem do PIB, o crescimento médio da economia desabava de 8,7% em 1971-1980 para 1,7% em 1981-1990, recuperando-se apenas levemente em 1991-2022 (2,2% ao ano). É urgente, portanto, abrir espaço para o investimento público via ajuste previdenciário, e remover os inúmeros obstáculos que se interpõem à inversão privada em infraestrutura.

Além do governo federal, entes estaduais e municipais também tem problemas com a previdência Foto: Werther Santana / Estadão

Tratarei aqui apenas dos municípios, onde existem mais de 2 mil entes com déficit atuarial acumulado de quase R$ 1 trilhão, sendo de se louvar a edição de um programa conjunto de cooperação técnica e financeira há pouco iniciado pela Confederação Nacional dos Municípios (CNM) e pelo Sebrae, com base em equipes altamente qualificadas, a fim de apoiá-los nessa nada trivial e fundamental tarefa, além de outras com ela correlacionadas. Esse programa ajudará os municípios a elaborar e implementar um plano de desenvolvimento local, por intermédio do investimento em infraestrutura e do desenvolvimento de negócios; a reduzir custos de sua gestão, por meio da criação de um consórcio de gestão de regimes próprios municipais; e a viabilizar a aplicação de parte dos recursos já capitalizados, ou em vias de assim serem por esses regimes, no desenvolvimento local. A estratégia de implementação se iniciará com um projeto-piloto que apoie o equacionamento do déficit previdenciário de 60 municípios, sendo pelo menos um por Estado.

Nota-se que o objetivo central do programa é integrar o equacionamento do déficit previdenciário, mediante a capitalização do regime, com o fomento e o financiamento do desenvolvimento local. Nesse sentido, a concepção, criação e desenvolvimento de fundos de investimento é fundamental para viabilizar a obtenção dos resultados desejados de a capitalização da Previdência ser a fonte de financiamento do desenvolvimento local e regional, garantindo rentabilidade compatível com a meta atuarial dos Regimes Próprios de Previdência Social (RPPS), com baixo risco.