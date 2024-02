Causou o maior impacto a divulgação do déficit primário de R$ 249 bilhões no ano passado e dos redobrados temores de que a meta de zerá-lo a curto prazo já era... Por trás disso, até está o pagamento de precatórios que haviam sido “pendurados” pelo governo anterior, mas o “x” da questão é outro. Sem disposição para atacar o problema central do desastre fiscal, ou seja, os explosivos déficits previdenciários, o novo governo reage com muita conversa mole aos sinais de caos na gestão das finanças públicas brasileiras.

PUBLICIDADE Na verdade, nosso país precisa urgentemente retomar o rumo de quando o PIB crescia à média de 7%, em vez dos atuais e vexatórios em torno de 1% ao ano, mas os caminhos abertos para isso não são muitos. Muita gente da área sabe disso, mas parece fingir que não. Na fase pré-eleição de Lula da Silva, insisti, e agora volto a fazer isso com bastante ênfase, na importância de o País entender direitinho o elo entre os elevados déficits previdenciários que dispararam nos últimos anos e a desabada dos investimentos públicos em infraestrutura, trazendo, por consequência, a estagnação econômica, sem que o privado se mexa de forma relevante em substituição ao público. Enquanto o governo, que gasta mais e mais dentro do modelo populista, insiste em aumentar a arrecadação em busca de maiores superávits para acalmar os mercados (e, obviamente, enfrenta a forte oposição dos que pagam essa conta, isto é, os contribuintes), acreditem que, só se arrumarmos as previdências públicas em todas as esferas, abrir-se-á o espaço orçamentário adequado e requerido para investir em infraestrutura – essa, sim, a saída –, pois os demais usos (saúde, educação, assistência social, pessoal ativo, etc.) são praticamente “imexíveis”.

STF formou maioria a favor da "revisão da vida toda" para beneficiários da Previdência Social Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil

No que tange às causas dos déficits previdenciários, o ponto central é que os convencionais regimes de “repartição simples” uma hora simplesmente se esgotam, algo que já aconteceu por aqui. Neles, vão-se retendo contribuições dos servidores todos os meses em porcentuais dos salários previstos em lei, como se fossem meros impostos pagos por essa classe que caem no caixa público, classe essa que vai crescendo cada vez menos em face dos progressos tecnológicos e de razões demográficas. Enquanto isso, separadamente, se pagam benefícios previstos em lei, a partir de certo momento, aos servidores que vão envelhecendo cada vez mais devagar (razões demográficas, idem), e com base em salários no pico da vida funcional. O que fazer? Reformar, reformar, reformar.