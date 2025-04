Opinião | Hora de equacionar a Previdência: aprovar reformas mais duras e capitalizar as previdências do outro

Em comparação com 1987, cálculos oficiais sinalizam um aumento acumulado de 679% no número de idosos (ou seja, acima de 65 anos), e de bem menos (aumento acumulado de 65%) na População em Idade Ativa (PIA) até 2050. O primeiro mostra quão absurdo tenderá a ser o aumento do gasto previdenciário, e o segundo quão diminuto o crescimento relativo das contribuições nos majoritários regimes de “repartição simples” à frente em nosso país.

Em essência, a solução não é outra que não o velho “equacionamento previdenciário”, ou a zeragem do passivo atuarial respectivo ao longo dos próximos anos, ou da soma dos déficits anuais futuros, o que implica aprovar reformas mais duras de regras de um lado, e capitalizar as previdências, como vários países já fizeram, do outro, com os ativos disponíveis.

Por consequência, têm sido chocantes as taxas médias reais de crescimento dos gastos previdenciários no agregado das várias esferas de governo nos últimos anos, conforme a seguinte ordem decrescente: nos municípios, 12,5% em 2011-2018; nos Estados, 5,9% em 2006-2018; na União, 3,1% em 2006-2021; e com os dispêndios do Regime Geral (INSS): 5,1% em 2006-2020.