Qual o melhor arcabouço fiscal?

Comecemos pelo “teto de gastos”, regra simples adotada com vigência a partir de 2016 pelos dois últimos governos, que incide sobre o total dos gastos, e sob a qual estes não poderiam subir mais que a inflação. Acabou ficando claro que ele não conseguiria funcionar satisfatoriamente como instrumento de efetivo controle fiscal, por não levar – como na maioria das discussões atuais ainda hoje não se leva – em consideração a extrema rigidez da despesa pública brasileira, em que os analistas acabam se esquecendo de olhar especialmente para os itens que crescem mais, destacando-se o relativo à Previdência. Reduzir tal rigidez, a meu ver, é o “x” da questão. É mais demorado de solucionar, mas, ao final, se resolve, e cria expectativas favoráveis.

Como simplesmente impor um crescimento máximo para o gasto total pode, rapidamente, dar com os burros n’água, pois a quase totalidade dos itens não se curva às tentativas convencionais de ajuste, a saída que acaba tentando os governos, após quase zerar os investimentos em infraestrutura, como acabou ocorrendo por aqui, é se redirecionar para o lado de aumentar a arrecadação. Isso é algo contra que, a princípio, a maioria reage – ora bolas, quem gosta de pagar mais impostos? –, mas os governos acabam correndo para ele, como parece ser agora quando se propõe limitar a despesa orçada para t+1 a 70% da receita (seja esta qual for), ou seja, quanto mais receita, mais despesa, agradando aos políticos, ainda que a variação real desta fique limitada, ao final, a 2,5% ao ano.

Ministério da Fazenda tem como um dos principais objetivospara o primeiro semestre a aprovação do arcabouço fiscal Foto: WILTON JUNIOR / ESTADÃO

A partir desse ponto, uma forte crítica tem apoio em estudo citado em vídeo no YouTube (https://bit.ly/3zR9NzE), recente e oportunamente indicado por Alexandre Schwartsman, que demonstra que, como acabará acontecendo por aqui, quanto mais os programas de ajuste se concentrarem do lado da arrecadação, pior o desempenho do PIB que os acompanhará – e quem é a favor de mais queda do PIB?

O que fazer? Buscar um substituto para o teto foi ponto a favor da nova administração. O cuidado que se deve ter é não errar pela segunda vez na escolha. A saída, a meu ver, ainda que demore mais, é uma só: concentrar o esforço de ajuste nos itens de maior peso no gasto, especialmente Previdência, com mais de 50% do total, cujo equacionamento é, pasmem, obrigação constitucional. Ou seja, deve-se abrir espaço orçamentário por aí, ainda que demore mais. Pois o que sobrar melhor atenderá à população na assistência social, saúde, educação e infraestrutura.