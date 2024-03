Diante da chocante disparada dos gastos previdenciários dos regimes próprios, os governos se viram instados a jogar no chão seus investimentos em infraestrutura (telecomunicações, energia, saneamento e transportes), os itens menos rígidos da pauta, e, junto com isso, assistiram inertes à resultante queda do Produto Interno Bruto (PIB) e do emprego.

Descontada a inflação entre 2010 e 2022, aqueles investimentos caíram não menos que 49,3%. Já no caso do PIB, entre 1980 e 2022 a média móvel de 12 anos de sua taxa de crescimento real desabou de 8,9% para 1% ao ano. Por isso, o passivo atuarial do conjunto dos municípios atingiu R$ 0,9 trilhão; o dos Estados, R$ 3,1 trilhões; e, finalmente, na União, R$ 1,3 trilhão. Total: R$ 5,3 trilhões, valor este pouco conhecido, mas que, além do alto grau de exigibilidade que detém, situa-se bem próximo do da dívida pública consolidada líquida, a única que, com R$ 5,7 trilhões, costuma mexer com os nervos dos analistas financeiros... Isso tudo em que pese o caput do artigo 40 da Constituição, que, combinado com a Emenda 103/19, sacramentou a ainda basicamente descumprida obrigação constitucional do equacionamento previdenciário, o mesmo que zerar os passivos atuariais de todos os entes – este, sim, a meu ver, o desafio econômico número um de nosso país.

TCU é o principal tribunal de contas do País Foto: Dida Sampaio / Estadão

Para facilitar a cobrança do ajuste, as autoridades previdenciárias conseguiram que se aprovasse a exigência de os entes apresentarem um Certificado de Regularidade Previdenciária (CRP) – primeiro com base num decreto, depois numa lei e, desde 2019, consolidado na própria Constituição (Emenda 103) –, pelo qual o Executivo poderia verificar se o encaminhamento das providências rumo ao equacionamento estava o.k.

Diante disso, de um total admissível de 2.122 entes públicos, foram concedidos 840 “CRPs administrativos” pela Previdência (significando que, para estes, está tudo o.k.); 519 “judiciais” (significando que a Justiça comum ou o Supremo Tribunal Federal aceitaram que o CRP fosse dispensável por falta de respaldo constitucional); fechando a conta com 763 entes simplesmente sem qualquer CRP.

O grande drama, aqui, como alegam os defensores do ajuste previdenciário para valer (e, assim, não aceitam a própria existência de CRPs ditos “judiciais”), como eu, é que, de fato, o instrumento CRP já está propriamente inserido na Constituição desde 2019 via Emenda 103. Assim, os 519 CRPs ditos judiciais teriam de ser devolvidos aos postulantes originais, para que demonstrassem aos respectivos tribunais de contas se a previdência está devidamente equacionada.