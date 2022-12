O contingente das viúvas do natimorto teto de gastos é imenso, mas o furo acumulado de R$ 800 bilhões, que se vê na checagem da sua aplicação em 2020-2022, já deveria ter deixado bastante claro que a eficácia do dispositivo em casos como o nosso é praticamente nula.

Como o detalhamento dos gastos da União não é tão conhecido, muito poucos perceberam que, de 1987 a 2021, o peso no total da soma de apenas dois itens que são super-rígidos, a Previdência Social e a assistência social, cresceu de forma tal (de 28,3% para 62,9%) que a imposição de um teto de crescimento calculado sobre o total dos gastos e igual à inflação decorrida anualmente se tornaria rapidamente letra morta.

Lula tenta superar o rombo de 800 bilhões no teto de gastos. FOTO: WILTON JUNIOR / ESTADÃO

Boa parte da parcela restante, de 37,1% do total em 2021, teria de desaparecer do mapa, especialmente o item investimento.

Como na alta prioridade de assistência social não dá para mexer, só resta ao novo governo encarar de frente o problema previdenciário, o que equivale, na linguagem da área, a equacionar ou zerar os déficits financeiros e atuariais de todas as esferas de governo, sob pena de os investimentos públicos zerarem em todo o País.

(Veja os dados detalhados relevantes para esse raciocínio em bit.ly/3Y1KW7l e bit.ly/3heHQvY.)

O curioso é que, como tem havido pouca motivação política para realizar tal tarefa, mesmo após a aprovação da alteração constitucional básica requerida (parágrafo 1.º do artigo 9.º da Emenda Constitucional n.º 103, de 12/11/19), são pouquíssimos os casos dessa árdua tarefa já enfrentados.

A própria União, que liderou o processo de aprovação da Emenda Constitucional 103, fez praticamente nada para o equacionamento em si do seu próprio caso.

O presidente da República eleito Luiz Inácio Lula da Silva deveria, então, convocar todos os governadores na primeira semana de janeiro para, em reunião subchefiada pelo governador Wellington Dias, que em boa medida já fez esse trabalho em sua recente gestão no Piauí, deslanchar a tarefa.

A partir desse encontro, seriam preparadas, com base em diagnósticos adequados para pelo menos o regime próprio da União e o de todos os Estados e dos principais municípios, metas de recuperação do espaço para investir (ou, inclusive, de contenção do iminente aumento do endividamento público que decorreria da continuação das tendências atuais). / CONSULTOR ECONÔMICO