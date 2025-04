‘Pronto, falei’: dez declarações ‘sinceras’ de líderes globais em reação às tarifas de Trump

O novo e extenso regime tarifário do presidente Donald Trump fez com que os mercados mundiais despencassem e as autoridades ficassem atordoadas com a perspectiva de uma guerra comercial global.

PUBLICIDADE As tarifas punitivas irritaram rivais e aliados. “Esse não é o ato de um amigo”, lamentou o primeiro-ministro australiano Anthony Albanese. A China disse que elas “representam um ato de intimidação unilateral”. O novo líder do Canadá, Mark Carney, disse que o sistema de comércio global ancorado nos Estados Unidos “acabou”. Trump manteve seu plano na quinta-feira, 3, quando as ações caíram acentuadamente na maior queda em um dia desde 2020. “Todos os países estão nos chamando”, disse ele a repórteres no Air Force One.

Para especialistas, forma como o governo Trump calculou as tarifas não faz sentido Foto: Jabin Botsford/The Washington Post

“Se tivéssemos pedido a esses países que nos fizessem um favor, eles teriam dito não. Agora eles farão qualquer coisa por nós”, disse.

Alguns especialistas em comércio disseram que a forma como o governo Trump calculou as tarifas não faz sentido. Lawrence H. Summers, economista e secretário do Tesouro do presidente Bill Clinton, disse nas mídias sociais que as tarifas são “para a economia o que o criacionismo é para a biologia, a astrologia é para a astronomia”.

Aqui estão algumas das reações de líderes e autoridades antigas e atuais em todo o mundo.

Primeiro-ministro australiano, Anthony Albanese

As tarifas do governo não têm base lógica e vão contra a base da parceria de nossas duas nações. Esse não é o ato de um amigo Dito aos repórteres em uma entrevista à imprensa

Albanese enfatizou em uma entrevista à imprensa na quinta-feira: “É o povo americano que pagará o preço mais alto”, acrescentando que a Austrália não planeja retaliar e “não se juntará a uma corrida para o fundo do poço”.

Tarifa cobrada pelo governo Trump: 10%.

Primeiro-ministro canadense, Mark Carney

A economia global é fundamentalmente diferente hoje do que era ontem. O sistema de comércio global ancorado nos Estados Unidos, com o qual o Canadá conta desde o final da Segunda Guerra Mundial — um sistema que, embora não seja perfeito, ajudou a proporcionar prosperidade ao nosso país por décadas — acabou Dito aos repórteres em uma entrevista à imprensa

As relações com o Canadá mudaram radicalmente desde que Trump assumiu o cargo. O presidente afirmou várias vezes que o Canadá deveria se tornar o 51º Estado, irritando muitos canadenses, que reagiram cancelando viagens aos EUA e boicotando produtos americanos.

Tarifa cobrada pela administração Trump: nenhuma nova tarifa na quarta-feira, 2, mas enfrentará tarifas de 25% sobre produtos de aço e alumínio, além de outras tarifas.

Ministério do Comércio da China

Esse é um ato típico de intimidação unilateral (...). A história tem mostrado que aumentar as tarifas não resolverá os problemas dos EUA Declaração do Ministério do Comércio da China

Os analistas alertam que as tarifas de Trump correm o risco de “entrar na narrativa da China de que os EUA são um parceiro distante e não confiável que pode ir e vir”, disse Susannah Patton, diretora do Programa do Sudeste Asiático do Lowy Institute, ao The Washington Post.

Tarifa cobrada pelo governo Trump: 34% (além da tarifa de 20% já em vigor).

Ex-embaixador de Madagascar em Washington Eric Andriamihaja Robson

Esse cálculo é falho e injusto, pois as importações não são orientadas por escolhas emocionais, mas sim por um conjunto de parâmetros Postar na mídia social

Madagascar foi um dos países mais atingidos pelas tarifas de Trump. Segundo a Embaixada dos EUA em Madagascar, as principais exportações da nação insular para os Estados Unidos incluem vestuário, baunilha, titânio, cobalto e níquel, que juntos representam cerca de 15% das exportações do país.

Tarifa cobrada pelo governo Trump: 47%.

Presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen

Parece não haver ordem na desordem. Nenhum caminho claro através da complexidade e do caos que está sendo criado à medida que todos os parceiros comerciais dos EUA são atingidos Declaração à imprensa

Von der Leyen acrescentou na declaração, referindo-se à Europa: “Se você atacar um de nós, você atacará todos nós”. As tarifas impostas à União Europeia têm prejudicado as relações entre aliados de longa data — ao anunciá-las, Trump identificou especificamente a UE, dizendo: “Eles nos enganam muito”.

Tarifa cobrada pelo governo Trump: 20%.

Presidente da Câmara de Comércio da Tailândia, Poj Aramwattananont

Não entre em pânico, pois outros países também estão enfrentando tarifas mais altas (...). Os EUA também sofrerão algum impacto com isso, pois ainda não conseguem produzir para substituir as importações com rapidez suficiente Relatado pela mídia local

O governo tailandês também afirmou em um comunicado que preparou “medidas de mitigação” para apoiar os exportadores que dependem principalmente do mercado dos EUA. O primeiro-ministro tailandês, Paetongtarn Shinawatra, disse aos repórteres na quinta-feira: “Acho que ainda podemos negociar”, informou o Bangkok Post.

Tarifa cobrada pelo governo Trump: 36%.

Sophie Primas, porta-voz do governo francês

(Trump) pensa que é o mestre do mundo (...). É uma postura imperialista da qual tínhamos nos esquecido um pouco, mas que está voltando com grande força e determinação Relatado pela mídia local

O presidente francês, Emmanuel Macron, também respondeu às tarifas em um vídeo, chamando-as de “brutais e infundadas”, e pediu a suspensão dos investimentos nos Estados Unidos, informou a Reuters.

Tarifa cobrada pelo governo Trump: 20%.

Presidente da Colômbia, Gustavo Petro

Hoje, o neoliberalismo, que proclamava uma política de livre comércio em todo o mundo, morreu. Aqueles que se apegam a essa ideologia extrema da oposição devem saber que estão se agarrando a um cadáver Postagem em rede social

Petro continuou dizendo em um post no X que os EUA acreditam que as tarifas de importação podem aumentar sua própria produção e riqueza, e que “isso pode ser um grande erro”.

Tarifa cobrada pela administração Trump: 10%.

Ex-presidente russo Dmitry Medvedev

Seguiremos o conselho de Lao Tzu e nos sentaremos à beira do rio, esperando que o corpo do inimigo passe flutuando. O cadáver em decomposição da economia da União Europeia Publicação em rede social

A Rússia foi poupada de novas tarifas na quarta-feira, com o secretário do Tesouro dos EUA, Scott Bessent, dizendo que as sanções dos EUA contra a Rússia já haviam reduzido significativamente o comércio entre os países após a invasão russa na Ucrânia. Mas os EUA tiveram um déficit comercial substancial nos últimos anos.

Nenhuma nova tarifa cobrada pelo governo Trump.

Ministro das Relações Exteriores da Hungria, Peter Szijjarto

A economia europeia e, em última análise, o povo europeu, estão bebendo novamente o suco da incompetência dos políticos de Bruxelas. A situação ficou clara após os anúncios alfandegários feitos pelo presidente dos EUA: a Comissão Europeia deveria ter negociado! Postagem nas redes sociais

A Hungria vem entrando em conflito com seus colegas membros da UE há anos. Szijjarto culpou a Comissão Europeia por não ter feito um acordo com Trump, um aliado do primeiro-ministro Viktor Orban. No início da semana, Szijjarto havia postado no X: “Pedimos à Comissão Europeia que finalmente se organize e negocie com os americanos”.

Tarifa cobrada pelo governo Trump: 20%.

