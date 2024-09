Receita convoca todos os aprovados no último concurso; governo busca melhorar a arrecadação

O governo definiu a convocação dos aprovados no concurso como ‘o maior investimento da Receita Federal na recomposição dos seus quadros em mais de uma década’. O anúncio foi feito pelo secretário da Receita Federal, Robinson Barreirinhas, e pelo secretário de Relações do Trabalho do Ministério da Gestão e da Inovação, José Lopez Feijóo, acompanhados dos presidentes dos sindicatos dos auditores fiscais e dos analistas tributários, Isac Falcão e Thales Freitas.

A Receita informou que os 1.217 agentes convocados “se dedicarão prioritariamente a orientar e atender os contribuintes, dentro da nova visão da Receita Federal, voltada à conformidade tributária, além de reforçar os trabalhos de inteligência e a proteção das fronteiras brasileiras”.