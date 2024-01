Arrecadação federal fecha 2023 com queda de 0,12%, mas com 2º melhor resultado da série histórica

BRASÍLIA - A arrecadação de impostos e contribuições federais fechou 2023 em R$ 2,318 trilhões. O resultado representa uma queda real (descontada a inflação) de 0,12% na comparação com 2022, quando o recolhimento total de tributos bateu recorde e somou R$ 2,218 trilhões, em valores nominais.

PUBLICIDADE Com isso, o resultado de 2023 foi o segundo melhor da série histórica em termos reais, justamente atrás do desempenho de 2022. A série histórica da Receita Federal começa em 1995. O Secretário Especial da Receita Federal, Robinson Barreirinhas, disse que o resultado da arrecadação federal em 2023 não foi uma queda em relação a 2022, mas uma “volta aos patamares normais”. Para ele, 2023 foi um ano bastante positivo, apesar de desafiador.

Recomendado para você Loading... Loading... Loading... Loading... Loading... Loading... Loading... Loading...

Barreirinhas destacou que o resultado anual veio na esteira de exercícios anteriores com pico de arrecadação e citou como destaques a diminuição de alíquotas de IPI para veículos automotores, a reoneração de combustíveis, o programa Litígio Zero, que, segundo ele foi a primeira transação na Receita com resultados positivos, e o IOF em operações de crédito.

”Tivemos grandes desafios em 2023 relativos a fatores não recorrentes. Chamo atenção para a forte redução de alíquotas do IPI”, afirmou. “A desoneração dos combustíveis teve impacto bilionário”, acrescentou o secretário. “Muito do que alcançamos no ano passado seria inviável sem o diálogo com o Congresso Nacional”, sublinhou.

Segundo Barreirinhas, redução das alíquotas de IPI foi um dos desafios de 2023 Foto: Washington Costa/Ministério da Fazenda

O Chefe de Estudos Tributários e Aduaneiros, Claudemir Malaquias, disse que apesar de os setores econômicos terem apresentado comportamentos diferentes no pós-pandemia, todos apresentaram um viés de recuperação que sustentaram o desempenho da arrecadação no ano passado.

Ele destacou os R$ 4,4 bilhões recolhidos com o Imposto sobre Exportação incidente sobre o óleo bruto e o programa de redução de litigiosidade, o Litígio Zero, que somou R$ 5,6 bilhões.

Publicidade

Em relação ao comportamento da arrecadação do IRRF no ano passado, Malaquias destacou a influência da taxa Selic, com recolhimento extraordinário em dezembro proveniente da tributação de fundos de investimentos.

“O resultado de 2023 veio após uma base muito elevada de arrecadação, e é por isso que tem representatividade”, avaliou.

O Fisco apontou o crescimento real de 21,60% na arrecadação do Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF) - Capital, em razão da apreciação da taxa Selic, que se manteve em 13,75% ao ano até agosto. “Destaca-se, especialmente, o desempenho dos fundos e títulos de renda fixa”, acrescentou a Receita.

O órgão destacou ainda o crescimento real de 3,36% do IRRF-Trabalho e de 5,00% da Contribuição Previdenciária em razão, principalmente, do desempenho da massa salarial em 2023.

PUBLICIDADE O coordenador de Previsão e Análise substituto, Marcelo Gomide, destacou que a arrecadação de IRRF em dezembro teve a primeira parcela de receitas da tributação de offshore. Segundo ele, a receita proveniente da primeira parcela da tributação de offshores foi de R$ 3,9 bilhões em dezembro. Durante entrevista sobre os resultados da arrecadação federal ano passado, que fechou o primeiro ano do governo Lula 3 em R$ 2,318 trilhões,Gomide ainda pontuou que a queda na arrecadação de IRPJ e CSLL em 2023 foram relacionadas à base de comparação elevada de 2022. Na mesma entrevista, o Chefe de Estudos Tributários e Aduaneiros, Claudemir Malaquias, destacou que a redução de alíquotas de IPI e de PIS/Cofins de combustíveis representaram uma queda de R$ 3,9 bi na arrecadação anual.