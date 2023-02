Receita vai doar R$ 11 milhões em itens apreendidos para vítimas no litoral de SP, diz Haddad

BRASÍLIA – A Receita Federal vai doar mercadorias apreendidas para as vítimas das chuvas no litoral do Estado de São Paulo. São mais de R$ 11 milhões em roupas, calçados, itens de cama, mesa e banho, higiene pessoal, material de limpeza e utensílios de cozinha, segundo informou o ministro da Fazenda, Fernando Haddad.

Em mensagem publicada nas suas redes sociais, Haddad comunicou que determinou à Receita que identifique as mercadorias apreendidas que possam ser enviadas às vítimas.

Determinei que a Receita Federal identifique mercadorias apreendidas, que possam ser enviadas às vítimas das chuvas no Litoral Paulista. São mais de R$ 11 milhões em roupas, calçados, itens de cama, mesa e banho, higiene pessoal, material de limpeza e utensílios de cozinha (+) — Fernando Haddad (@Haddad_Fernando) February 20, 2023

A postagem do ministro foi replicada pelo vice-presidente Geraldo Alckmin. Além de Haddad, outros ministros se mobilizaram na tentativa de mostrar uma ação conjunta com o governo de São Paulo para o enfrentamento dos efeitos da tragédia.

O ministro do Desenvolvimento Social, Wellington Dias, informou que entrou em contato em contato com o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, e várias lideranças municipais para o apoio necessário do governo federal.

Dias antecipou que está tratando do auxílio de proteção social para garantir alojamentos e outras necessidades às vítimas. O pagamento do Bolsa família em março será feito de forma unificada, no dia 20, para todas as famílias beneficiárias que vivem nos municípios atingidos pelas chuvas no litoral de São Paulo.

Acabei de determinar a antecipação da data de pagamento dos benefícios sociais para famílias afetadas pelas enchentes em SP. Assim, o pagamento de março será unificado, feito no dia 20 para todos os beneficiados dos municípios atingidos e com decreto de emergência e calamidade. — Wellington Dias (@wdiaspi) February 20, 2023

A ministra do Planejamento e Orçamento, Simone Tebet, disse que os ministérios têm recursos suficientes para contemplar as necessidades desses municípios. O Ministério de Integração Nacional tem R$ 579 milhões para casos de Defesa Civil. Segundo a Ministra, a Medida Provisória (MP) que recriou o Minha Casa, Minha Vida dá prioridade de atendimento com subsídio as famílias que estejam em situação de emergência ou calamidade.

Em comunicado, o ministro dos Transportes, Renan Filho, garantiu que não faltarão recursos financeiros e nem materiais e garantiu mobilização 24 horas para prevenir novos acidentes com vítimas. O Ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, informou em entrevista à CNN que haverá liberação do FGTS para os moradores dos seis municípios em calamidade.