Receita Federal faz alerta de golpe com venda online de produtos apreendidos; entenda

A Receita Federal divulgou um alerta sobre golpes que têm sido aplicados via internet, nos quais o nome da Receita e de suas alfândegas têm sido usados em anúncios de vendas de produtos.

O órgão alertou para que consumidores tenham cuidado ao realizar compras online, já que estelionatários estão usando anúncios pagos, que aparecem como publicidade em sites de e-commerce, para atrair potenciais vítimas por meio da venda de produtos a preços muito abaixo do mercado.

Segundo o alerta, no conteúdo de falsas propagandas, os criminosos “usam de forma ilícita o nome das unidades da Receita Federal responsáveis pelas atividades de controle aduaneiro” (as alfândegas), na tentativa de simular veracidade na aplicação do golpe.

A Receita Federal esclarece que nem ela nem as alfândegas comercializam qualquer tipo de mercadoria.

“Essas unidades são responsáveis por gerir e executar atividades de controle aduaneiro, de atendimento e orientação ao cidadão e as relativas ao combate aos ilícitos tributários e aduaneiros, inclusive à contrafação, à pirataria, ao tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, ao tráfico internacional de armas de fogo e munições e à lavagem e ocultação de bens, direitos e valores, observadas as competências específicas de outros órgãos”, informou a Receita. Não faz parte das atribuições dessas unidades a venda de produtos.

Consumidores devem ter cuidado ao realizar compras online; golpes eletrônicos dispararam no Brasil nos últimos meses. Foto: Tiago Queiroz/Estadão

A incidência de tentativas de fraude pela internet de vários tipos tem disparado no Brasil nos últimos meses. Segundo dados da Serasa Experian, apenas no primeiro semestre deste ano, mais de 375 mil brasileiros foram alvos de golpes, o equivalente a uma vítima a cada 7 segundos. / COM AGÊNCIA BRASIL