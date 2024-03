Receitas ficam R$ 12 bi abaixo do esperado pelo governo no 1º bimestre, mostra levantamento

BRASÍLIA - As receitas no primeiro bimestre do ano ficaram R$ 12,2 bilhões abaixo do que havia sido estimado pelo governo federal no decreto de programação orçamentária e financeira de 2024, segundo levantamento de antecipação feito pela Instituição Fiscal Independente (IFI), órgão vinculado ao Senado. Os dados foram computados com base nas informações disponibilizadas no Siga Brasil.

PUBLICIDADE Segundo a diretora da IFI, Vilma Pinto, apesar de a frustração de receitas não determinar o nível de contingenciamento necessário para cumprimento da meta fiscal de déficit primário zero, o dado revela que o governo terá um desafio ainda maior. Em concessões e permissões, por exemplo, o decreto estimava receitas em torno de R$ 10,5 bilhões — foi realizado R$ 1,2 bilhão no primeiro bimestre, segundo o levantamento. “Essa frustração de receitas não é uma conta de contingenciamento, mas é uma variável que vai, sim, influenciar na conta de contingenciamento, porque na programação está sendo colocado quanto o governo espera arrecadar e gastar a cada bimestre”, disse ao Estadão/Broadcast. “Como já tem frustração de curtíssimo prazo, aumenta o desafio, porque ele não pode continuar com a mesma projeção de receita, vai ter que aumentar (a projeção de receita) para cumprir a meta”, concluiu.

A diretora reforça que não necessariamente haverá um bloqueio de despesa no patamar de R$ 12 bilhões, já que o governo pode alterar, por exemplo, a perspectiva do crescimento econômico, incorporar eventos que não estavam previstos no decreto orçamentário — como a proposta da medida provisória que limita compensações tributárias — e até mesmo reduzir gastos.

Receitas do governo no 1º bimestre não chegaram ao esperado Foto: Fábio Motta / Estadão

Na próxima sexta-feira, 22, o governo divulgará o primeiro boletim de avaliação de receitas e despesas, no qual deverá haver uma reprogramação de arrecadação e de gastos. A equipe econômica ainda está finalizando os números para definir quanto será bloqueado para garantir o cumprimento da meta, principalmente devido ao crescimento de despesas previdenciárias e a frustração em relação à inflação, que veio abaixo do que havia sido projetado no orçamento.

Apesar de a meta estabelecida pelo governo ser de zerar o déficit primário em 2024, a lei do arcabouço garante uma margem de tolerância de déficit de 0,25 ponto porcentual do Produto Interno Bruto (PIB), cerca de R$ 28 bilhões. No entanto, a obrigação de contingenciamento vai além do intervalo, segundo técnicos, já que o governo mira no alvo fiscal durante a execução orçamentária.