Jamais apostaria em uma recessão nos EUA com Trump, diz secretário de Comércio americano

“Não haverá recessão nos EUA. As tarifas globais serão aplicadas porque o presidente Donald Trump disse: ‘Vocês querem cobrar 100% de nós? Então vamos cobrar 100% de vocês’”, declarou.

Lutnick também mencionou que, embora alguns produtos importados possam ficar mais caros, os produtos fabricados nos Estados Unidos se tornarão mais acessíveis. Ele destacou que os preços dos alimentos no país devem começar a cair já no início do próximo mês.