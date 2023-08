Reclame Aqui lança aplicativo para consumidores fazerem pesquisas e queixas sobre empresas

O Reclame Aqui lançou seu aplicativo, o App RA, que permite aos consumidores fazerem pesquisas e publicarem reclamações.

O diretor de marketing e Cofundador da empresa, Felipe Paniago, afirma que o lançamento atende às mudanças na forma dos consumidores comprarem e pesquisarem.

“Poder estar presente de forma instantânea na plataforma, com o smartphone nas mãos, tende a trazer ainda mais mudanças na relação com as empresas. A todo momento e em lugares diferentes, os consumidores são impactados, o que tornou a jornada de pesquisa e compra algo não linear. Isso faz com que os consumidores pesquisem mais, em diferentes canais e de forma instantânea”, afirma Paniago.

Site ReclameAqui é bastante utilizado em datas de grandes promoções, como a Black Friday Foto: Reprodução / Site ReclameAqui

O Reclame Aqui tem milhares de consumidores cadastrados e mais de 600 mil empresas presentes na plataforma. A plataforma somou cerca de 1,2 bilhão de pageviews em 2022.

São registradas, em média, 45 mil reclamações por dia no site e só em 2022 foram 888 milhões de pesquisas realizadas por consumidores em busca de informações sobre as empresas para a formação de opinião e percepção antes de comprar um produto ou contratar um serviço.