Vaca Nelore bate recorde mundial de preço, e um terço dela é vendido por R$ 7 mi no Brasil

A vaca Viatina-19 FIV Mara Móveis alcançou o recorde mundial de preços da raça Nelore na sexta-feira, 16. Um terço dela foi vendido em um leilão em Arandu (SP) por R$ 6,99 milhões. Em leilões de animais de muito valor, tem se tornado comum a prática de só uma parte dela ser comprada. Assim, a posse do animal é dividida entre os sócios.

Com o valor de quase R$ 7 milhões por um terço, a estimativa é que a vaca inteira custe agora R$ 21 milhões.

A mesma vaca já havia se destacado em 2022 ao também se tornar recordista mundial de preços da raça Nelore.

Este é o segundo recorde que Viatina 19 alcança. Em maio de 2022, 50% da propriedade do animal foi vendido por R$ 3,99 milhões, o que na época foi considerado um recorde.

Vaca vendida no Brasil bate recorde de preço e é tão cara que tem diferentes donos. Foto: Divulgação/ Casa Branca

No leilão desta sexta-feira, 16, a compradora da vaca foi a empresa paulista Nelore HRO, que com a aquisição se tornará sócia da Casa Branca Agropastoril e da Agropecuária Napemo.

Continua após a publicidade

Antes da compra, a Casa Branca e a Napemo tinham 50%. Agora cada uma das três empresas tem 33%. Embora com a venda já tenha sido computado lucro, a expectativa é de que a renda com o animal seja gerado com a venda dos filhos, repartidos entre os sócios igualmente, assim como a venda de acasalamento com o animal.

Assim como com o lucro, o “gerenciamento” do animal fica por conta dos três sócios. A vaca fica de tempos em tempos na fazenda de cada um dos sócios.