Redução de preço dos combustíveis deve diminuir inflação no ano em até 0,39 ponto porcentual, diz XP

São Paulo - As reduções de preço anunciadas nesta terça-feira, 16, pela Petrobras retiram até 0,39 ponto porcentual do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) de 2023, com impacto sobre os meses de maio e junho, estima o economista da XP Investimentos Alexandre Maluf.

A redução de preços, anunciada pelo presidente da Petrobras, Jean Paul Prates, é de R$ 0,40 no preço da gasolina, de R$ 0,44 no diesel e de R$ 0,69 do GLP para as distribuidoras. A revisão vale a partir desta quarta-feira, 17.

Jean Paul Prates anunciou nesta terça a redução dos preços dos combustíveis Foto: Mauro Pimentel/AFP

Maluf calcula um impacto negativo de 0,32 ponto porcentual para a redução anunciada para a gasolina e de 0,06 ponto para o recuo informado para o gás de cozinha (GLP), além de 0,01 ponto para a queda comunicada para o óleo diesel.

“Vale lembrarmos que a queda na gasolina mais do que compensa a pressão de alta pela implementação do ICMS ‘ad rem’ (ou seja, por um valor fixo) anunciada para 1.º de junho”, afirma Maluf, em nota. “O fim do PPI (paridade de preço internacional, o sistema de reajuste que era usado pela Petrobras até agora) e o cenário mais benigno para o BRL (real) e o (petróleo) Brent tendem a tornar tais patamares de preços mais duradouros.”

Após os cálculos, a projeção da XP para o IPCA de maio é de alta de 0,26% e para junho, de 0,33%. A projeção para o ano ainda não foi alterada, mas pode recuar de 6,2% para 5,8%. “Faremos um ajuste mais definitivo em nossa projeção anual, compatibilizando com as demais variáveis macroeconômicas em breve.”