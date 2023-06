Sem reembolso: British Airways é multada em US$ 1,1 milhão por voos cancelados na pandemia

A British Airways foi multada em US$ 1,1 milhão (cerca de R$ 5,4 milhões) pelo governo dos Estados Unidos por supostamente não pagar reembolsos por voos cancelados durante a pandemia, informa reportagem da BBC.

British Airways é multada por não reembolsar passageiros Foto: Paul Hackett/Reuters

O Departamento de Transportes dos EUA afirmou ter recebido mais de 1,2 mil reclamações sobre a companhia aérea, além de reclamações feitas diretamente com a companhia aérea. Segundo apuração da BBC, a British Airways rejeitou as acusações, dizendo que agiu “de acordo com a lei o tempo todo”.

De acordo com o departamento, de março a novembro de 2020, o site da British Airways instruiu os consumidores a entrar em contato com a empresa por telefone para discutir opções de reembolsos de voos cancelados ou alterados pela companhia. Os consumidores, no entanto, alegaram que não conseguiram falar com o serviço de atendimento ao cliente durante vários meses. Segundo o órgão americano, a British Airways não manteve o mecanismo funcionando adequadamente.

“Durante esse período, também não havia como enviar um pedido de reembolso pelo site da companhia aérea”, disse o órgão. Além disso, o departamento coloca que o site da companhia levava os consumidores a solicitarem voucher de viagem em vez de reembolso.

Segundo informações da BBC, a British Airways receberá um crédito de US$ 550 mil (cerca de R$ 2,7 milhões) para a penalidade, pois pagou mais de $40 milhões (cerca de R$ 198 milhões) em reembolsos para clientes com passagens não reembolsáveis em 2020 e 2021.

A companhia aérea afirmou para a BBC: “Lamentamos muito que, no auge da pandemia sem precedentes - quando, infelizmente, fomos obrigados a cancelar milhares de voos e fechar alguns centros de atendimento devido às restrições governamentais - nossos clientes tenham enfrentado tempos de espera um pouco mais longos para entrar em contato com as equipes de atendimento ao cliente”. A companhia afirma ter emitido mais de cinco milhões de reembolsos desde o início da pandemia.