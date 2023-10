‘Reforma não teria aumento de tributos. Não é o que estamos vendo’, diz executivo do Boticário

UNA (BA) - Apesar da promessa do governo de não elevar a carga tributária com a reforma, que corre agora no Senado, alguns setores podem ver um aumento de tributação com o novo modelo proposto, segundo o vice-presidente do conselho do Grupo Boticário, Artur Grynbaum. Ele critica a falta de isonomia da proposta e menciona o aumento de exceções para a nova regra, que distorceriam o objetivo inicial do texto.

“Estamos oferecendo sugestões, mas querendo saber como vai acontecer de fato. Esse modelo, que está sendo feito em duas fases, poderia ser feito numa tacada só. O modelo, como está pressuposto hoje, não teria aumento de carga tributária. Não é o que estamos vendo”, afirma ao Estadão, após participar de um painel na sexta-feira, 27, do ABF Con 2023, conferência do setor de franquias, realizada na cidade de Una (BA).

“O princípio da reforma seria teoricamente uma alíquota única para todos. Eu sei da dificuldade, mas vão ser quantos, ao final? A questão é que depois todo mundo começa a fazer puxadinho, aí não vai resolver”, diz, em referência aos regimes específicos de tributação para diferentes setores.

Artur Grynbaum se diz favorável a uma reforma tributária que mantenha uma tributação única e permita maior simplificação do sistema Foto: Marcelo Justo/ABF/Divulgação

Em sua última versão, apresentada pelo relator do texto no Senado, o senador Eduardo Braga (MDB-AM), a reforma traz um total de nove grupos contemplados por regras de tributação diferenciadas.

Grynbaum pontua ainda que é a favor de uma reforma tributária que mantenha uma tributação única e permita maior simplificação do sistema. Ele critica as alíquotas cobradas atualmente do setor de perfumaria e beleza, consideradas por ele extremamente altas e desproporcionais.

“O nosso setor, de perfumaria e cosmético, é o terceiro mais tributado no País. O que é maluco, a gente perde para tabaco e combustível”, diz.

Nova linha pet do Boticário

Grynbaym comentou ainda sobre a nova linha de produtos para pets, chamada de Aumigos Pets, lançada pelo Boticário nesta semana. Xampus, colônias e outros produtos de higiene serão comercializados pela empresa em mais de cem lojas e também em canais digitais do grupo.

“É um mercado muito grande e atrativo. As pessoas têm uma consideração muito grande pelos seus pets e queremos estar junto nesse momento”, afirma. “A gente vê que o pet passa a ser tratado como membro da família e a nossa intenção é poder oferecer produtos para preencher todo esse espaço de carinho e cuidado”, completa.

Ele menciona que, num primeiro momento, a análise do comportamento dos clientes irá guiar as próximas ações da marca, no sentindo de expandir os pontos de venda do Aumigos Pets, por enquanto restritos a 122 lojas da rede, além de 17 revendas.

