Reforma do setor elétrico será enviada ao Congresso em até 60 dias, diz Alexandre Silveira

BRASÍLIA - O ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, disse que o projeto de reforma do setor elétrico deve ser enviado ao Congresso em até 60 dias, no prazo máximo. Em entrevista ao jornal O Globo publicada nesta sexta-feira, 7, Silveira repetiu sua defesa de que o Orçamento federal deveria bancar parte das políticas públicas no setor energético.

PUBLICIDADE O ministro adiantou no ano passado, em audiência no Congresso Nacional, o teor do projeto de lei. O texto abarca a ampliação da faixa de consumo elegível para a tarifa social na conta de luz, de 50 kW para 80 kW; a abertura do mercado para médios e pequenos consumidores, como residências; e a correção na distribuição dos subsídios nas tarifas de energia. A abertura do mercado livre de energia poderá permitir que pequenos e médios consumidores possam tomar as principais decisões sobre seu fornecimento de energia, como escolher a empresa de sua preferência.

Alexandre Silveira também repetiu que o horário de verão pode voltar até o fim do mandato do governo Lula, se houver necessidade do sistema elétrico. Foto: Marcelo Camargo/Agencia Brasil

Na entrevista, Alexandre Silveira também repetiu que o horário de verão pode voltar até o fim do mandato do governo Lula, se houver necessidade do sistema elétrico.

Publicidade

Em outra frente, disse não acreditar que o presidente do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama), Rodrigo Agostinho, deva endossar um parecer preliminar de técnicos do órgão recomendando negar o pedido da Petrobras para a perfuração de bloco na Margem Equatorial.

Silveira comentou ainda sobre o projeto da usina de Angra 3, que aguarda decisão sobre a retomada das obras. “É uma decisão espinhosa. Se fosse tomar uma decisão do zero hoje, ninguém faria Angra 3, mas não estamos começando do zero”, disse, ao defender o projeto.

Ele foi questionado também sobre a nova ministra das Relações Institucionais, Gleisi Hoffmann. “Ele [Lula] pôs no Palácio do Planalto alguém em que ele confia, leal a ele e ao projeto, e que ao mesmo tempo é experiente para poder construir política”, afirmou.