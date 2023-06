Reforma tributária: aumento de receita com reforma da renda será usado para desonerar folha

BRASÍLIA - O aumento de arrecadação obtida com a proposta de reforma do Imposto de Renda e do patrimônio será utilizado para reduzir a tributação incidente sobre a folha de pagamentos.

Esse dispositivo foi incluído no parecer da Proposta de Emenda à Constituição (PEC), apresentado nesta quinta-feira à noite pelo relator, deputado Aguinaldo Ribeiro (PP-PB). É uma tentativa do relator para enfrentar resistências à reforma, sobretudo, das empresas do setor de serviços, que alegam que vão ter aumento de carga tributária.

O setor, que contrata mais mão de obra, defende há anos a volta da CPMF para financiar a desoneração da folha de salários das empresas (redução de encargos).

A PEC em tramitação no Congresso corresponde à primeira fase da reforma tributária, que trata dos impostos que incidem sobre o consumo, como o ICMS (dos Estados), ISS (dos municípios), PIS/Cofins e IPI (do governo federal).

Deputado Aguinaldo Ribeiro (PP-PB) defende seu relatório sobre a reforma tributária. Foto: Gabriela Biló/ Estadão

São aqueles tributos “invisíveis”, que os consumidores não conseguem ver, que estão embutidos nos preços dos produtos e serviços.

O relator incluiu no seu parecer um comando constitucional obrigando que a proposta de reforma da renda seja enviada pelo governo Lula no prazo de 180 dias após a promulgação da primeira etapa da reforma tributária.

Carga tributária

A proposta não consta, no entanto, com um gatilho específico de salvaguarda em casos de aumento da carga tributária com a implantação da primeira etapa da reforma. Essa medida é cobrada pelas empresas, que acreditam que haverá aumento da carga tributária. O gatilho seria acionado se a proposta elevasse o peso dos tributos.