Reforma tributária: Brasil pode usar Pix no cashback para baixa renda, diz chefe de divisão da OCDE

BRASÍLIA - Chefe da divisão do departamento econômico da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento e Econômico (OCDE), Jens Matthias Arnold avalia que o sistema Pix pode ser um instrumento de devolução (cashback) do novo Imposto sobre Valor Agregado (IVA), que será criado com a aprovação da reforma tributária.

Leia também

De Paris, onde mora, Arnold falou com o Estadão sobre a nota técnica “Redesenhar os impostos sobre o consumo no Brasil para fortalecer o crescimento e a equidade”, divulgada nesta semana pela OCDE sobre a importância da aprovação da reforma com menos exceções. A seguir, os principais trechos da entrevista.

23/12/2020 Jens Matthias Arnold, da OCDE CREDITO: OCDE Foto: OCDE

Como avalia a proposta de reforma tributária em tramitação no Senado?

A necessidade de o Brasil fazer uma reforma tributária é um tema que nós estamos discutindo nos nossos relatórios econômicos sobre o Brasil faz pelo menos dez anos. É realmente uma das reformas estruturantes mais importantes para o Brasil fazer. Nós vemos como muito bom o avanço que o Brasil tem feito nas últimas meses para implementar a reforma. Não é bom para um país ter cinco ou ainda mais impostos indiretos.

Como o sr. vê a pressão para que mais setores e atividades tenham tratamento diferenciado, as chamadas exceções? Muitos desses setores argumentam que nos países da OCDE há quatro, cinco alíquotas...

Continua após a publicidade

A primeira coisa que eu gostaria de destacar é que a lógica econômica nos diz claramente que, quanto mais uniforme o IVA pode ser, melhor. Isso é o que a teoria vai nos dizendo. Vai ter menos distorções. Agora, há alguns argumentos que vêm sendo usados para justificar algumas exceções ou alíquotas reduzidas para alguns bens, sobretudo para reduzir um pouco um impacto regressivo que pode ter um imposto sobre o consumo comparado a um imposto sobre a renda das pessoas. Mas a política econômica tem instrumentos que podem mitigar ou reduzir esse efeito regressivo de maneira muito mais efetiva.

Pode dar um exemplo?

Por exemplo: através de transferências bem direcionadas. Ou mesmo o que vem sendo discutindo no Brasil agora com o nome de cashback: de devolver uma parte da carga tributária, mas somente para aquelas pessoas que renda baixa. Não para todos, porque quando se dá uma exceção para um bem como alimentos, por exemplo, que evidentemente é muito consumido pelas pessoas de baixa renda e que tem um peso relativo mais importante na cesta de consumo dessas pessoas, ao mesmo tempo, também é consumido pelas pessoas com alta renda. Alimentos são somente alimentos básicos; ou você vai incluir nisso o delivery do sushi? Então, tem que ver isso com olhos muito críticos. A melhor solução seria um IVA muito uniforme e, depois, usar transferências direcionadas para reduzir o efeito regressivo.

E como funciona nos países da OCDE?

É certo que há poucos países na OCDE com uniformidade completa. Tem a Nova Zelândia, que é o exemplo perfeito de um IVA uniforme, mas a realidade política em outros países tem sido outra. Temos muitos países com exceções. Isso não quer dizer que é o estado perfeito. Mas acho que a regra geral deveria ser de tentar limitar ao máximo essas exceções, essas alíquotas reduzidas, e privilegiar outros instrumentos de política para melhorar o impacto distributivo.

Leia também ‘Cashback’: relatório prevê devolução do imposto pago na conta de luz para famílias de baixa renda

Continua após a publicidade

O cashback pode funcionar bem num país tão grande como o Brasil?

O Brasil tem um bom ponto de partida. Ele já tem um cadastro único de todas as pessoas de baixa renda. Isso é realmente um ativo muito valioso que nem todos os países têm. Na verdade, poucos países têm um cadastro tão bem elaborado como o Brasil. Ao mesmo tempo, o Brasil já tem a experiência com a aplicação de instrumentos digitais de transferências. Isso foi provado na pandemia. E o Brasil tem o Pix. O Brasil tem todos os elementos para fazer transferências realmente direcionadas para as pessoas de baixa renda, aquelas parcelas da população que precisam dessa ajuda, sem a necessidade de dar benefícios tributários à parcela da população que não precisa.

O Pix pode ser uma ferramenta para fazer essa devolução?

Pode fazer parte das ferramentas que o Brasil tem. Por que não?