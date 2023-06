‘Estadão’ cria espaço para acompanhar tramitação da reforma tributária

Depois de anos de discussões, brigas e tentativas frustradas, o Brasil caminha para votar uma importante reforma tributária e mudar algumas distorções do sistema nacional. Desde 1988, todos os presidentes eleitos tentaram fazer alterações e enviaram propostas ao Congresso, mas sem sucesso. Isso ocorreu com Fernando Henrique Cardoso e com Luiz Inácio Lula da Silva, nos dois primeiros mandatos.

Agora, pela primeira vez, parece haver mais consenso entre os entes da federação (governo federal, Estados e municípios). Ainda assim, as discussões serão intensas nos próximos dias e semanas até que se chegue à aprovação final.

Reforma tributária será votada no Congresso Nacional Foto: Dida Sampaio/Estadão

Para acompanhar toda movimentação no Congresso e as opiniões de economistas, especialistas e empresários, o Estadão criou um espaço que vai reunir todas as reportatens sobre a reforma tributária. O objetivo é facilitar o caminho para o leitor se inteirar sobre o assunto.

Para ter acesso direto à página, basta digitar o endereço www.estadao.com.br/tudo-sobre/reforma-tributaria/. A partir de amanhã, o leitor poderá acessar o material dentro da home de economia (https://www.estadao.com.br/economia/), na aba reforma tributária.