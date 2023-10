Reforma tributária: Fazenda gosta de mudança em cesta básica, mas preferia menos exceções

BRASÍLIA - As mudanças promovidas pelo relator da reforma tributária, Eduardo Braga (MDB-AM), em seu parecer, apresentado nesta quarta-feira, 25, foram avaliadas como as medidas necessárias para que o texto avance no Senado por interlocutores da Fazenda.

As alterações como a diferenciação da cesta básica em duas listas foi avaliada positivamente, mas o aumento de exceções frustrou as expectativas dos técnicos.

A avaliação desses técnicos ouvidos pelo Estadão/Broadcast é a de que a divisão da cesta básica em uma lista mais restrita de produtos com alíquota zero e outra lista ampliada para alíquota reduzida é positiva. Também agradou a mudança do setor de transporte para um regime específico, em vez da manutenção na alíquota reduzida, que ficou para o transporte urbano.

O aumento de exceções e regimes específicos frustrou as expectativas. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, nunca escondeu o desejo de que fossem “limados” alguns dos tratamentos diferenciados aprovados na Câmara.

Os técnicos também discordam da inclusão da trava de carga tributária no texto constitucional, algo que Braga considera uma das marcas de seu parecer. Ele definiu que essa trava será uma média da receita dos impostos que serão extintos (ICMS, ISS, IPI, PIS e Cofins) de 2012 a 2021 em proporção do Produto Interno Bruto (PIB), mas não apresentou o valor. De acordo com os dados do Tesouro, essa média é de 12,5%.

Haddad desejava menos exceções ao imposto "geral", mas relator fez o contrário e colocou mais regimes diferenciados no texto Foto: AP Photo/Andres Kudacki

A fixação de um teto de 1% para a alíquota do Imposto Seletivo que incidirá sobre extração de minérios e petróleo é um ponto de atenção. A redação ainda deixa margens para interpretações sobre cobrança também na comercialização e a definição só virá em lei complementar, mas a avaliação na Fazenda é a de que essa alíquota pesará na conta das empresas do setor, como a Petrobras.

Ainda assim, a avaliação é a de que as mudanças são necessárias para angariar o apoio político necessário para que a reforma tributária seja, enfim, aprovada.