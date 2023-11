O Senado aprovou na quarta-feira, 8, a Proposta de Emenda à Constituição (PEC) da reforma tributária. A votação teve o mesmo placar nos dois turnos, com 53 votos a favor e 24 contrários. Por se tratar de uma PEC, eram necessários 49 votos.

A passagem da reforma pelo Senado levou quatro meses — desde a aprovação na Câmara, em 6 de julho. No Senado, a proposta sofreu mudanças, como aumento da lista de setores beneficiados com tratamento tributário diferenciado, via alíquota reduzida ou regime específico, como saneamento, turismo, clubes de futebol e profissionais liberais (médicos ou advogados).

Placar da votaçãod a reforma tributária no Senado Foto: WILTON JUNIOR/ESTADÃO

A versão final do texto aprovado no Senado foi disponibilizada nesta sexta-feira, 10, e é possível baixá-la no link abaixo.