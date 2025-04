Reino Unido libera pacote de 20 bilhões de libras para empresas afetadas por tarifaço dos EUA

LONDRES – O Reino Unido anunciou neste domingo, 13, um pacote de ajuda de 20 bilhões de libras (cerca de US$ 26 bilhões) para as empresas do país, em uma tentativa de amortecer o impacto da guerra comercial desencadeada pelas tarifas impostas pelos Estados Unidos.

PUBLICIDADE O novo pacote permitirá que o órgão público UK Export Finance “amplie seu apoio” às empresas britânicas, informou um comunicado do Ministério das Finanças, que especifica que o valor total do fundo é de 80 bilhões de libras. “Milhares de empresas devem se beneficiar dessa iniciativa, incluindo aquelas diretamente afetadas pelas tarifas, como marcas britânicas emblemáticas, como a Rolls-Royce”, acrescentou o comunicado.

Política tarifária de Trump tem levado caos ao comércio global Foto: Mandel NGAN / AFP

“O mundo está mudando, por isso é mais importante do que nunca apoiar nossas empresas de renome mundial”, declarou a ministra das Finanças, Rachel Reeves, citada no comunicado.

Os Estados Unidos impuseram tarifas de 25% sobre importações de aço, alumínio e veículos. Além disso, foi acrescentada uma tarifa universal de 10%.

Na quarta-feira, o presidente dos EUA, Donald Trump, ofereceu uma breve trégua a cerca de 60 parceiros comerciais, propondo uma “pausa” de 90 dias na aplicação das novas tarifas recíprocas (as que ficaram acima dos 10% da tarifa básica).

O Reino Unido está há várias semanas negociando um acordo com os Estados Unidos. O ministro do Comércio, Jonathan Reynolds, disse neste domingo à Sky News que as “negociações continuam” e que “todas as opções” seguem sobre a mesa caso um acordo não seja alcançado. / AFP