O Produto Interno Bruto (PIB) do Reino Unido encolheu 0,3% no quarto trimestre de 2023 ante os três meses anteriores, de acordo com dados preliminares divulgados nesta quinta-feira, 15, pelo ONS, como é conhecido o órgão de estatísticas do país. Os três principais setores - serviços, produção industrial e construção - tiveram baixa.

Como o PIB britânico já havia recuado 0,1% no terceiro trimestre ante o segundo, a economia do Reino Unido entrou em recessão no fim do ano passado. Na comparação anual, o PIB do Reino Unido teve contração de 0,2% no quarto trimestre, informou o ONS. Em todo o ano de 2023, a economia britânica mostrou leve crescimento de 0,1% em relação a 2022. Uma recessão é oficialmente definida como dois trimestres consecutivos de declínio econômico. É a primeira vez que a economia britânica entra em recessão desde o primeiro semestre de 2020, quando a produção mergulhou durante o primeiro lockdown da Covid-19 do país.

Rachel Reeves fala durante uma coletiva de imprensa sobre o estado da economia do Reino Unido, na Church House, Westminster, no centro de Londres, quinta-feira, 15 de fevereiro de 2024 Foto: Stefan Rousseau/PA via AP

Eleições gerais

Estar em recessão está longe de ser o pano de fundo ideal para o Primeiro Ministro Rishi Sunak, enquanto ele considera quando convocar as eleições gerais neste ano. Pesquisas de opinião mostram que seu Partido Conservador está muito atrás do principal partido da oposição, o Partido Trabalhista.

O chefe do Tesouro, Jeremy Hunt, culpou a alta inflação pela fraqueza da economia, que tem corroído os padrões de vida. “Baixo crescimento não é surpresa”, disse ele. “Embora os tempos ainda sejam difíceis para muitas famílias, devemos nos ater ao plano - reduzir os impostos sobre o trabalho e os negócios para construir uma economia mais forte”.

Rachel Reeves, que substituiria Hunt no Tesouro se o Trabalhista ganhasse a eleição, buscou apontar o dedo diretamente para Sunak e “14 anos de declínio econômico” sob os Conservadores. “Esta é a recessão de Rishi e são os britânicos que pagarão o preço”, disse ela.

Juros

Uma das principais razões pelas quais a economia estagnou é que o Banco da Inglaterra aumentou sua taxa de juros principal de forma agressiva para uma máxima de 16 anos de 5,25% para fazer a inflação cair para 4% de um pico de mais de 11%. Taxas de juros mais altas ajudam a esfriar a economia tornando mais caro pedir dinheiro emprestado, reduzindo assim os gastos.

Embora as taxas de juros pareçam ter atingido o pico, o banco central expressou cautela sobre a redução das taxas de juros muito cedo, já que taxas de empréstimo mais baixas podem reforçar os gastos e colocar pressão ascendente renovada sobre os preços. Como resultado, os custos de empréstimo devem permanecer altos, em relação aos últimos 15 anos aproximadamente, e o crescimento deve ser contido, quando quer que as eleições ocorram.

“O quadro geral é que o Reino Unido continua sendo uma nação estagnada e que há pouquíssimos sinais de uma recuperação que tire a economia disso”, disse James Smith, diretor de pesquisa do think tank Foundation./AP/COLABOROU SERGIO CALDAS

