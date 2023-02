Relação do governo Lula com Campos Neto virou um jogo de barata-voa

A relação dos integrantes do governo Lula com o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, se transformou num pote de mágoas nos dois lados.

A consequência é um jogo de barata-voa resultado de erros em cascata de ambos os lados na condução da relação do novo governo com um presidente de um BC autônomo por lei, mas indicado pelo inimigo número um de Lula e do PT.

Na transição, não houve o cuidado necessário de ambos para começar a construir os códigos desse relacionamento, que é novo no Brasil com a aprovação da autonomia da autoridade monetária pelo Congresso durante o governo Bolsonaro.

Sabia-se que não seria fácil esse diálogo, mas o caldo foi fervendo ao longo de janeiro e escalou de vez após a primeira entrevista dada por Lula no cargo à jornalista Natuza Nery, da GloboNews.

De um lado, Campos Neto foi ficando isolado no governo numa reação a gestos políticos feitos por ele mesmo. Essa movimentação foi sendo acompanhada de perto pelo ministro da Fazenda, Fernando Haddad, e entrando no “caderninho de mágoas” dos petistas.

As ações do presidente do BC anotadas pelo governo vão desde ir votar com camisa amarela, símbolo bolsonarista, comparecer à festa de posse do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, integrar um grupo de “Zap” de ex-ministros de Jair Bolsonaro e até não condenar de imediato os atos golpistas de 8 de janeiro.

Tudo isso foi visto como uma ação política de um BC que deveria ser técnico por excelência. O vazamento de um nome de interesse de Campos Neto para ocupar a vaga de diretor de Política Monetária, que fica vaga no fim deste mês, foi a gota d´água.

O ponto de atrito nesse caso é que a indicação é atribuição de Lula, e não do presidente do BC, que, pelo regimento do banco, pode remanejar o indicado pelo governo na diretoria que quiser. Campos Neto queria uma escolha por consenso.

No campo das medidas econômicas, o governo enxergou uma movimentação do presidente do BC no Congresso junto a senadores e deputados para mudar a PEC da Transição.

No lado do BC, a pressão de Lula é vista como uma tentativa de pressionar para acelerar a queda de juros, que a comunicação do Comitê de Política Monetária (Copom) já disse que pode demorar mais tempo para começar por conta das incertezas fiscais.

O resultado desse ambiente conflagrado tem sido ruim para os dois lados. Uma coisa é certa. Com autonomia, não há que se falar mais em equipe econômica colocando o BC junto. É um detalhe a ser observado para não confundir mais o que já está nebuloso nessa queda de braço. Os dois lados se perderam.