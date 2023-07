‘Muitas coisas me chocaram’: o relato de um ex-executivo sobre os negócios na China

The New York Times - Desmond Shum era um dos empresários mais bem relacionados da China. Ele e sua ex-esposa, Duan Weihong, usaram suas relações com altos funcionários do governo para construir uma empresa multibilionária de desenvolvimento imobiliário durante uma era de ouro para empreendedores, iniciada em meados da década de 1990.

Agora, as tensões com o Ocidente dominam a discussão, com a secretária do Tesouro dos Estados Unidos, Janet Yellen, criticando duramente o tratamento da China às empresas americanas em uma viagem a Pequim na semana passada.

Desmond Shum ao lado da então esposa Duan Weihon em 2004; ela desapareceu dois anos após ele deixar o país asiático Foto: Arquivo Pessoal / The New York Times

Shum deixou a China em 2015, quando Xi Jinping, o líder do país, elevou o controle estatal sobre o país e seus negócios. Weihong, também conhecido como Whitney, desapareceu dois anos depois. (Acredita-se que oficiais do Partido Comunista a detiveram depois que um aliado político de alto escalão foi detido por suspeita de corrupção.)

Ele contou a história de sua ascensão e queda - e a realidade sombria de fazer negócios na China - em suas memórias, publicadas em 2021. Muitos detalhes não podem ser verificados independentemente, mas seu papel na interseção entre negócios e política é certo. Ele agora mora na Grã-Bretanha com o filho do casal (nenhum deles viu Weihong desde que ela desapareceu) e diz que não é seguro para ele viajar para a China. Shum testemunhará nos próximos dias no Congresso sobre os desafios para as empresas americanas que operam na China. Confira trechos das falas dele ao The New York Times.

O que mudou desde que o livro foi publicado, em 2021

“Em primeiro lugar, a percepção da China tornou-se mais negativa. O COVID teve muito a ver com isso, especialmente na mudança de opinião do público em geral. Isso ajudou a acelerar as coisas em termos de como os formuladores de políticas lidam com a China – eles agora têm uma maré para aproveitar

Em segundo lugar, o mundo exterior subestima o quanto a economia chinesa está se deteriorando. Várias coisas me chocaram nas conversas que tive com empresários na China. Uma grande empresa de laticínios está produzindo mais leite em pó porque as pessoas estão reduzindo a compra de leite. Normalmente, esta é uma das últimas coisas que você cortaria.

Muitos executivos também dizem que os funcionários estão roubando e roubando descaradamente das empresas desde a pandemia. Por que? Eles perderam a esperança porque as perspectivas econômicas são muito ruins.”

Como isso está afetando os negócios

“Tudo isso aumenta a crescente insegurança do Partido Comunista Chinês, então o governo está reforçando o controle usando medidas que introduziu durante a pandemia. Isso está afetando os negócios: ataques a empresas de due diligence com laços ocidentais e restrições de acesso à Wind, um provedor de dados chinês, fazem parte de um esforço para controlar os estrangeiros.”

Como as empresas estrangeiras estão se ajustando

“As empresas estão reduzindo significativamente sua exposição. As pessoas falam sobre ‘desglobalização’, mas o termo correto é ‘reglobalização menos a China’. Você não terá um país substituindo a China, mas as operações estão se espalhando para o Vietnã, Indonésia, Sri Lanka, Índia e outros lugares. Veja quantos fabricantes taiwaneses estão se mudando para o México em grande escala. Na Europa, a produção muda para países amigos ou países mais próximos.”

Reação dos Estados Unidos

“Após quatro anos de Trump e três anos de Biden, você vê uma consistência geral na política americana para a China. Uma ligeira mudança ou variação no tom não afetará a percepção da China de que a visão dos EUA está definida. Eles precisam diminuir a tensão para reavivar a confiança dos negócios e atrair mais capital. Se eles podem mitigar ou atrasar as medidas dos Estados Unidos, com certeza vão querer fazer isso.”