Relator da LDO diz ter ‘dó’ de Haddad por ser ‘quase impossível’ zerar déficit fiscal ano que vem

BRASÍLIA - O relator da Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) de 2024, Danilo Forte (União Brasil-CE), afirmou nesta sexta-feira, 15, ter “dó” do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, porque, na visão dele, é “quase impossível” zerar o déficit das contas públicas no ano que vem.

O chefe da equipe econômica enviou ao Congresso uma série de medidas para aumentar a arrecadação do governo e, dessa forma, cumprir a meta estabelecida; mas parte do pacote, de R$ 168 bilhões em receitas extras, enfrenta resistência entre parlamentares.

“Estamos chegando em um momento difícil de insolvência, até do ponto de vista fiscal. Uma pessoa que tenho dó no Brasil é o Haddad, porque faz discurso de meta fiscal zero, mas todos sabem que é quase impossível meta fiscal zero diante de uma situação econômica difícil, e ainda mais com essa quantidade enorme de gastos públicos”, disse Forte, durante uma audiência pública sobre a LDO na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro (Alerj).

O deputado do União Brasil disse que é difícil a Câmara embarcar em uma agenda de aumento de impostos. Uma das medidas enviadas por Haddad é a taxação das chamadas offshores, recursos que brasileiros mantêm em paraísos fiscais. O pacote da Fazenda também alcança os super-ricos, com mudanças da tributação dos fundos exclusivos.

Fernando Haddad prometeu zerar o déficit fiscal no 2024 Foto: Wilton Junior / Estadão

“Não se pode sair arbitrando aumento de impostos sobre pessoa jurídica porque essas já estão muito penalizadas. O Brasil tem perdido competitividade internacional de forma muito rápida”, criticou o relator da LDO. “O governo está em um desespero para arrecadar e elevar impostos de qualquer jeito para aumentar receita. Mas é muito difícil a Câmara, que é reformista e conservadora em termos econômicos, embarcar nessa agenda”, emendou.

Continua após a publicidade

De acordo com Forte, as audiências públicas pelo País para tratar da LDO são justamente para fazer essa provocação. “Para que as pessoas possam se mobilizar nos Estados e pressionar para dar um basta a essa postura muitas vezes equivocada. Porque a coisa mais fácil do mundo é o Poder Executivo mandar um PL para aumentar imposto. Nós não temos mais condição de sustentar isso”, declarou.

Durante a audiência, o deputado também afirmou que o Orçamento de 2024 será de transição. Em entrevista ao Estadão/Broadcast no começo de agosto, Forte antecipou que deve ser discutida na LDO a fixação de um calendário para o pagamento de emendas parlamentares.

Emendas parlamentares são recursos no Orçamento do governo federal que podem ser direcionados aos redutos eleitorais de deputados e senadores para realizar obras e implementar políticas públicas, por exemplo.

Para Forte, a liberação dos recursos de emendas hoje fica condicionada ao “humor” e à “vontade” de quem está no governo. O período de liberação das emendas individuais (de autoria de cada deputado ou senador), por exemplo, mesmo que impositivas (obrigatórias), fica a cargo do Executivo. Na entrevista, Forte disse que a criação de um calendário para essas verbas evitaria a “manipulação política do Orçamento”.

Atualmente, o presidente da República edita decretos que fixam limites mensais de empenho e pagamento dos recursos públicos. Na prática, se a LDO definir um calendário “mais apertado” de liberação de emendas, esse montante teria de estar dentro do limite mensal, ocupando o espaço, por exemplo, de outras despesas prioritárias ao governo.

O relator disse ainda que a tendência, no Brasil, é de que o Orçamento se torne cada vez mais impositivo, ou seja, com execução obrigatória dos recursos. “As grandes democracias do mundo têm Orçamento impositivo. O Brasil não pode ser tão diferente”, declarou Forte.

O parlamentar também relatou a LDO de 2014, que tramitou há exatos dez anos. Na ocasião, tornou obrigatórias as emendas individuais. Foi o primeiro passo para o aumento da autonomia do Congresso sobre a execução orçamentária.

Continua após a publicidade

Nos bastidores, o Palácio do Planalto já teme que o deputado aumente ainda mais o poder do Legislativo sobre o Orçamento. O governo Lula avalia que o pagamento dos recursos do antigo orçamento secreto pode ser tornar obrigatório. O esquema, revelado pelo Estadão, foi considerado inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal (STF), mas parte dessa verba está hoje alocada nos ministérios.