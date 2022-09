‘Parece discurso de candidato’, critica relator do Orçamento sobre promessa de Auxílio de R$600

O relator-geral do Orçamento de 2023, senador Marcelo Castro (MDB-PI), questionou a promessa do presidente Jair Bolsonaro em continuar com o pagamento de R$ 600 do Auxílio Brasil em 2023, sendo que a proposta orçamentária prevê o retorno dos benefícios para R$ 405 mensais. Segundo ele, para manter o valor de R$ 600, o governo precisa sair do “discurso” e ir para a “prática”.

“Ele diz que vai continuar com esse valor no ano que vem, mas não propõe. Fica parecendo um discurso de candidato. Quem não é governo promete, e quem governo não precisa prometer, propõe. O Legislativo está aqui para dialogar”, avaliou.

Castro reclamou da falta de uma proposta efetiva para manter o benefício em R$ 600 em 2023, como é a promessa de Bolsonaro. “Se não tem espaço fiscal, o governo deveria propor uma PEC agora”, considerou.

Marcelo Castro (MDB-PI), questionou a promessa do presidente Jair Bolsonaro em continuar com o pagamento de R$ 600 do Auxílio Brasil em 2023 Foto: Adriano Machado/Reuters

Como o governo e Congresso não adotaram medidas efetivas de corte de despesas, o projeto de orçamento foi enviado sem espaço para elevar de R$ 400 para R$ 600 o valor do Auxílio Brasil, medida que custaria mais R$ 52 bilhões.

O projeto foi enviado com uma mensagem do presidente aos parlamentares, em que pede apoio do Congresso para alterar, novamente, o teto de gastos, a regra que atrela o crescimento das despesas à inflação.

“O Poder Executivo envidará esforços em busca de soluções jurídicas e de medidas orçamentárias que permitam a manutenção do referido valor no exercício de 2023, mediante o diálogo junto ao Congresso Nacional para o atendimento dessa prioridade”, diz trecho da mensagem de Bolsonaro.

“Foi uma surpresa para nós o governo não ter mandado Auxílio Brasil de R$ 600 para Congresso, porque Lula e Bolsonaro prometem isso. Senão essa promessa dos R$ 200 não fica crível. Fica a dúvida sobre o que impede Bolsonaro de propor”, afirmou Castro.

Segundo Castro, o projeto do Orçamento ficou parado até o resultado das eleições deste ano. “Antes das eleições, o Orçamento ficará parado. Nada vai acontecer. A nova equipe econômica vai interagir com o relator e os líderes partidários”, afirmou.

Tabela do IR

Ficou de fora também a promessa de correção da tabela do Imposto de Renda da Pessoa Física (IRPF) que levaria a uma perda de no mínimo de R$ 17 bilhões de arrecadação.

Castro avaliou que a falta de uma correção na tabela desde 2015 traz um achatamento muito grande aos assalariados.

Ele lembrou que a correção da tabela do IRPF foi uma das promessas “mais enfáticas” de campanha do presidente Jair Bolsonaro em 2018, mas nenhuma proposta foi enviada pelo atual governo. “Ora, se o assalariado já está sem reajuste e a tabela do IRPF não é corrigida, isso provoca evidentemente uma perda no poder de compra da classe trabalhadora”, completou. Como mostrou o Estadão, se a tabela não for corrigida, trabalhadores que ganham 1,5 salário mínimo vão passar a pagar IR no ano que vem.

O senador se comprometeu a “dar o melhor de si” para equacionar o reajuste de servidores no próximo ano, que qualificou como “grave problema”. A reserva de dinheiro para o reajuste dos servidores do Executivo – R$ 11,6 bilhões, só permite a concessão de uma correção de 4,8%, menos do que a inflação prevista

“Grande parte dos servidores, sobretudo do Executivo, não tem reajuste desde 2017. Esse acumulado gira em torno de 30% e o Executivo propõe um reajuste de menos de 5%. O Judiciário propõe um reajuste de 18% em dois anos, 9% em 2023 e 9% em 2024″, afirmou.

Castro lembrou que os servidores do Judiciário e Legislativo já ganham melhores salários. “Nosso objetivo é aprofundar na análise para que o servidor do executivo, que ganha menos, possa ter um reajuste próximo do Judiciário e do Legislativo, de 9% no próximo ano”, adiantou.

Ele criticou há pouco a projeção do governo de crescimento do PIB em 2,5% no próximo ano. “O mercado nem de longe aprova isso aí e acha que o crescimento do próximo ano será inferior a 1,0%”, afirmou.

No último Relatório Focus, os economistas ouvidos semanalmente pelo Banco Central estimaram um crescimento de apenas 0,37% na economia no próximo ano.

Castro lembrou que PLOA 2023 não prevê aumento real do salário mínimo pelo quarto ano consecutivo, apenas com a correção pelo INPC deste ano.

Segundo Castro, a proposta de continuar com a redução de impostos federais sobre combustíveis em 2023 será bem recebida pelo Congresso. A medida representa renúncia de R$ 52,9 bilhões aos cofres públicos. “O governo propõe continuar esse subsídio em 2023 e achamos correto isso aí. O preço dos combustíveis está elevado e a medida pode aliviar a classe média, é justo”, avaliou.