Relator do Orçamento diz que fala de Lula pode acelerar mudança da meta fiscal de 2024

BRASÍLIA - O relator do Projeto de Lei Orçamentária Anual (PLOA) de 2024, deputado Luiz Carlos Motta (PL-SP), afirmou nesta segunda-feira, 30, que a declaração dada pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva de que “dificilmente” o governo conseguirá zerar o déficit fiscal no ano que vem pode acelerar a alteração da meta para algo “mais factível”.

Em entrevista ao Estadão/Broadcast, o parlamentar disse ainda que a fala do petista não ajuda o governo, além de não reconhecer o esforço do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, pela aprovação do novo arcabouço fiscal.

“Penso que a fala do presidente não ajuda seu governo e não ajuda o Brasil. Não reconhece o esforço do ministro da Fazenda e não valoriza todo o trabalho feito até aqui para discussão e aprovação do novo arcabouço fiscal, por exemplo. Não pode haver distância entre intenção e gesto. Ninguém deseja que o Brasil tenha seus investimentos constrangidos. Todos nós queremos um país mais desenvolvido, mas não podemos tratar o tema da responsabilidade fiscal como algo opcional”, disse, em entrevista feita por escrito, a pedido do próprio relator.

O parlamentar avalia que o diálogo do governo com o relator da Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO), deputado Danilo Forte (União Brasil-CE), e com o Congresso pode modificar a proposta inicial de zerar o déficit das contas públicas no ano que vem.

Lula minimizou meta de zerar o déficit fiscal em 2024 Foto: WILTON JUNIOR/ESTADÃO

“Talvez a fala do presidente sirva para acelerar a troca da meta por algo mais factível, mas que siga apontando para zerar o déficit com maior brevidade possível”, afirmou. O texto do arcabouço aprovado este ano determina que o centro da meta fiscal seja definido na LDO.

Em relação às despesas condicionadas incluídas no PLOA enviado pelo governo, Motta disse que não há vantagem em trabalhar o parecer com base em números “em que não se pode crer”. Ele faz referência tanto aos R$ 168,5 bilhões que estão condicionados à aprovação do pacote de receitas da equipe econômica, quanto aos R$ 32,4 bilhões “pendurados” na peça orçamentária, à espera do índice de inflação fechado até dezembro - já há um entendimento de que este número pode ser menor por causa da queda da inflação.

Continua após a publicidade

Os dois valores podem sofrer alterações no parecer final, em trabalho coletivo do Congresso. De acordo com a LDO, a LOA poderá conter fontes condicionadas até no máximo 30 dias após a aprovação do projeto final.

Ao ser questionado pela reportagem sobre eventual corte de despesas para “fechar as contas” do PLOA, Motta respondeu apenas que “no final do processo a conta tem que fechar e vai fechar” e disse que é prerrogativa do Congresso “promover algum remanejamento com vistas ao entendimento de prioridade”. O papel do relator e do Legislativo, segundo ele, não pode ser resumido ao de ser a favor ou contra os números do governo.

O deputado disse ainda que, apesar do atraso, é possível votar orçamento este ano. Como mostrou o Estadão/Broadcast, a demora em votar o PLDO e o atraso na abertura do prazo para apresentação de emendas ao PLOA acenderam o alerta sobre a possibilidade de a votação ser adiada para o ano que vem.

De acordo com técnicos ouvidos pela reportagem, este cenário pode trazer vantagens ao Executivo, como aumento da previsibilidade quanto à receita e mudança na janela para pagamento de emendas. Por ser ano eleitoral, no entanto, os parlamentares rechaçam a possibilidade.

“Não vejo vencedores nessa história de jogar a aprovação do orçamento para o ano que vem. O correto é finalizar o ano com orçamento aprovado. Mas, outra vez, devo lembrar que isso é um esforço coletivo. Eu espero que tenhamos ambiente para discutir e aprovar ainda esse ano. Naturalmente que estamos em atraso, mas é possível ainda”, afirmou o relator.