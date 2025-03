Relatório do Orçamento de 2025 deve ser divulgado a partir de terça-feira

BRASÍLIA - O senador Ângelo Coronel (PSD-BA) calcula que será possível apresentar o relatório do Orçamento deste ano somente a partir de terça-feira, 18, apurou o Estadão/Broadcast.

PUBLICIDADE A previsão inicial era de que Coronel divulgasse seu relatório da Lei Orçamentária Anual (LOA) neste domingo, 16. O próprio senador confirmou esse cronograma na semana passada. O plano era votar o Orçamento na Comissão Mista de Orçamento (CMO) na terça-feira, 18, e na quarta-feira, 19, e, em seguida, no plenário do Congresso. Como o Estadão/Broadcast informou na sexta-feira, 14, porém, entraves políticos têm impedido a votação da proposta. Com isso, há a possibilidade de que o Orçamento seja votado somente em abril. Segundo fontes ouvidas pela reportagem, não são só questões técnicas que atrapalham a votação - o que poderia ser um empecilho, já que o governo fez uma série de sugestões de mudanças nesta semana. Há entraves políticos que têm feito com que a cúpula do Congresso admita o adiamento por mais algumas semanas.

Plenário do Senado Federal Foto: Edilson Rodrigues/Agência Senado

Algumas mudanças sugeridas pelo governo no ofício encaminhado pelo Ministério do Planejamento à Comissão Mista de Orçamento (CMO), antecipado pelo Estadão/Broadcast na quarta-feira, 12, têm sido usadas como razões para um possível adiamento. Parlamentares ouvidos pela reportagem dizem que há duas rubricas, por exemplo, que podem causar atrito com a bancada ruralista.

Publicidade

Há um outro ponto de debate entre técnicos e congressistas que pesa no sentido de adiar a votação do Orçamento. A reportagem apurou que a indefinição sobre os restos a pagar extintos que podem ser resgatados por meio de um projeto de lei complementar (PLP) aprovado no Senado e pendente de votação na Câmara também dificulta o processo. Os Ministérios da Fazenda e do Planejamento são contrários à proposta.

Há, entre congressistas envolvidos na discussão do Orçamento, quem defenda que esses recursos precisam constar na peça orçamentária. Isso faria com que o governo tivesse de remanejar novamente os gastos e abrir espaço na LOA para esses investimentos. Técnicos do governo e do Congresso ainda discutem se será necessário fazer esse novo ajuste.

No sábado, 15, um comunicado atribuído à presidência da Câmara, e divulgado pela Comissão Mista de Orçamento, indicava o adiamento da votação do Orçamento para abril. A presidência da Câmara negou a autoria do comunicado. A CMO, então, divulgou uma nova nota em que dizia que a análise da proposta orçamentária continuava prevista para esta semana.

Siga o ‘Estadão’ nas redes sociais